bruno vespa foto di bacco

Sembrava un drone ma in realtà era una…Vespa. Jaki Elkann furioso con Brunello Vespa, querela lui e Mamma Rai. Il conduttore tv, una volta vicino alla Real Casa, ha ormai sposato la Rai meloniana e non perde occasione nelle sue trasmissioni di bastonare i fratelli Elkann per provare a dar ragione alla madre Margherita.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando la sicurezza della casa torinese di Jaki ha dovuto bloccare e identificare una troupe di Porta a Porta che stava facendo volare un drone all’interno della sua proprietà, dove c’erano i tre figli minorenni suoi e di Lavinia Borromeo. Vespa per ora non ha mandato in onda le immagini, limitandosi a mostrare quelle di Villa Frescot, dimora di famiglia degli Agnelli. Ma i legali di Elkann hanno intimato alla Rai di non provarci nemmeno.

JOHN ELKANN

Dichiarazione dei legali di John Elkann

I legali di John Elkann annunciano querela alla troupe RAI per interferenze illecite alla sua vita privata mediante l’utilizzo di droni

Acquisito inoltre il mandato dai fratelli Elkann ad agire contro articoli e servizi inveritieri e lesivi della loro reputazione

giorgia meloni bruno vespa porta a porta

Nei giorni scorsi una troupe televisiva ha occupato uno spazio privato afferente l'abitazione privata torinese di John Elkann per effettuare riprese video mediante un drone. Come successivamente emerso, le riprese sono state effettuate per la trasmissione Porta a Porta. A fronte di questa ingiustificabile intrusione nella vita privata del nostro assistito, per di più realizzata dalla TV di Stato, e a tutela della privacy sua e della sua famiglia che include anche tre minori, annunciamo oggi una querela contro tutti i soggetti responsabili diffidando la redazione di Porta a Porta dal reiterare simili comportamenti, nonché dall'utilizzare in qualunque modo ogni immagine così ottenuta.

JOHN ELKANN E MARGHERITA AGNELLI

Inoltre, a fronte del protrarsi dell'attuale clima di aggressione mediatica che esorbita dai confini del diritto di cronaca e di critica, John, Lapo e Ginevra Elkann ci hanno conferito il mandato di tutelare la loro reputazione attraverso opportune iniziative giudiziarie, diffidando chiunque dalla diffusione di articoli e servizi di stampa inveritieri e diffamatori.

Paolo Siniscalchi

Federico Cecconi

giorgia meloni a cinque minuti giorgia meloni a porta a porta John Elkann e Lavinia Borromeo ai festeggiamenti pre-matrimonio di Anant Ambani e Radhika JOHN ELKANN MARGHERITA AGNELLI JOHN ELKANN - ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO

Carlo Re

john elkann - exor john elkann - exor bruno vespa giorgia meloni cinque minuti.