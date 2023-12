LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI REGGIO EMILIA RISCRIVE L’OMICIDIO DI SAMAN ABBAS – SECONDO IL TRIBUNALE, NON CI FU PREMEDITAZIONE NEL DELITTO DELLA RAGAZZA DI ORIGINI PACHISTANE CHE RIFIUTAVA UN MATRIMONIO COMBINATO DALLA FAMIGLIA - LA SERA DELLA SUA MORTE, NEL 2021, SAMAN ESCE DI CASA E I GENITORI LA SEGUONO FINO A QUANDO, PER UNA LITE, LO ZIO LA STRANGOLA E NASCONDE IL CADAVERE – GLI ERRORI PROCESSUALI E L'ESCLUSIONE DELLE DEPOSIZIONI DELLO ZIO HASNAIN E DEL FRATELLO DI SAMAN - L'ASSOLUZIONE DEI CUGINI

Estratto dell’articolo di Alessandro Fulloni per il “Corriere della Sera”

Ma la sentenza della Corte d’Assise di Reggio Emilia in che modo «riscrive» l’omicidio di Saman? La sintesi del verdetto è che i genitori della 18enne pachistana (Shabbar e Nazia, lei latitante) hanno ammazzato la figlia ma non hanno nascosto il cadavere.

Oltre all’omicidio (l’avrebbe strangolata lui) lo zio Danish Hasnain è responsabile anche dell’occultamento del cadavere. Quanto ai due cugini — quelli che l’avrebbero tenuta immobilizzata — addirittura spariscono dalla scena del crimine, assolti per non aver commesso il fatto.

Visto che non è stata dimostrata la premeditazione, aggravante caduta, c’è da immaginare — in attesa della lettura delle motivazioni entro 90 giorni — uno scenario piuttosto differente da quello tratteggiato dalla Procura e dai carabinieri. Forse non distante da quanto descritto da Shabbar nella sua ultima autodifesa, resa martedì con le dichiarazioni spontanee.

È la mezzanotte del 30 aprile 2021. Saman — «un’inconsapevole sovvertitrice» per il procuratore Paci che nella requisitoria ha rievocato il suo no alle nozze combinate — «dopo aver mandato messaggi» con il telefonino avverte il padre che sarebbe uscita con un’amica in arrivo. Non è chiaro dove volessero andare.

«Io pensai che venisse a prenderla il fidanzato Saqib, oppure qualcuno mandato da lui» dice Shabbar davanti a quelli che chiama più volte i «signori giudici». I genitori la seguono lungo Strada Reatino, il viottolo verso le serre dove poco dopo incontrerà la morte. Shabbar e Nazia le chiedono di tornare indietro ma lei tira dritto, risoluta. Il racconto del padre qui si ferma, dopo aver lasciato intendere, però, che nei momenti successivi l’omicidio avviene quasi in via estemporanea, forse innescato da una lite. Il resto è una condanna che vede colpevoli genitori e zio «in concorso».

Poi Hasnain fa sparire il cadavere. E l’assoluzione dei due cugini? Erano stati visti in quello sterrato dal fratello di Saman, 18 anni, ora sotto protezione per le minacce del clan Abbas. L’avvocata di Ijaz, Maria Grazia Petrelli scuote la testa: «Non è una questione di insufficienza di prove. Il mio assistito è stato assolto per non aver commesso il fatto». Ma lui era lì in quel viottolo quando Saman è stata uccisa? «Lo sapremo dalle motivazioni». […]

Vanno però ricordate le esclusioni dagli atti delle due deposizioni di Hasnain (3 novembre 2022 e 10 marzo 2023) e delle quattro del fratello di Saman. Quanto allo zio, per la Corte le sue dichiarazioni furono rese in un fascicolo a parte, quando era già imputato di fronte alla Corte d’Assise.

Errore che, avevano scritto gli stessi giudici, ha «pregiudicato l’attività istruttoria, privando la Corte di elementi conoscitivi di rilevanza». Un inciampo per l’accusa, perché Danish aveva incolpato i cugini collocandoli sulla scena del delitto. «C’è scappato il morto», gli avrebbero detto.

Poi «ho visto Saman morta sdraiata con il collo strano. Ho urlato, imprecato e sono svenuto». Un mese prima di cassare i verbali di Hasnain, la presidente Cristina Beretti aveva dichiarato «inutilizzabili» anche quelli del fratello di Saman. Era indagato per il procedimento connesso di violenza privata e fu ascoltato come semplice persona informata sull’omicidio. […]

