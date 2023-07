SENTI 'STE BOTTE, SO' GRECHE! – VIDEO! QUATTRO BUTTAFUORI PESTANO A SANGUE UN TURISTA INGLESE. VENERDÌ SERA L’UOMO SI STAVA SOLLAZZANDO IN UN NIGHT CLUB DELL’ISOLA DI ZANTE, IN GRECIA, QUANDO NON SI SA PER QUALE MOTIVO, È STATO MALMENATO DAI BUTTAFUORI - LA VITTIMA HA DENUNCIATO GLI AGGRESSORI E UNO DEI 4 È STATO ARRESTATO - NEL 2017, POCO LONTANO DA LÌ, UN TURISTA AMERICANO È STATO AMMAZZATO...

Botte da orbi in Grecia! Tre buttafuori del Nightclub “CherryBay” di Zakynthos vengono filmati mentre bloccano un turista inglese, di cui non si sa il nome, tenendolo per la testa mentre un quarto lo colpisce con una serie di pugni.

L’uomo finito nelle grinfie dei quattro buttafuori (non si sa per quale motivo) cerca disperatamente di sfuggire alla loro presa ma a quel punto loro iniziano a colpirlo a turno con calci, pugni e gomitate su tutto il corpo. La vicenda è accaduta venerdì sera.

La polizia è arrivata sul posto e la vittima ha identificato solo uno dei suoi aggressori, un dipendente serbo del club. Gli agenti hanno quindi arrestato il sospetto.

Non è la prima volta che un turista viene aggredito in Grecia. Nel 2017 un americano è stato picchiato a morte da sette uomini serbi, tra cui un buttafuori, e un barista greco al Bar Code.

Bakari Henderson, 22 anni, si trovava a Zante per un servizio fotografico per il lancio della sua linea di moda quando, insieme ai suoi amici, ha visitato il bar e avrebbe chiesto un selfie a una cameriera serba. Gli uomini lo hanno inseguito in strada e lo hanno ucciso

