2 dic 2024 13:58

SENTI 'STI POMODORI, COME SONO? SO' CINESI! - NEL REGNO UNITO SCOPPIA LA POLEMICA PERCHÉ ALCUNE DELLE PRINCIPALI CATENE DI SUPERMERCATI SPACCIANO PER ITALIANI DEI POMODORI CHE IN REALTÀ PROVERREBBERO DALLA CINA, DALLA PROVINCIA DELLO XINJIANG (TERRITORIO SOTTOPOSTO A SANZIONI OCCIDENTALI) - IN BASE AD ANALISI DI LABORATORIO COMMISSIONATE DALLA "BBC", ALL'INTERNO DEGLI ORTAGGI SONO STATE INDIVIDUATE TRACCE COMPATIBILI CON QUELLE DI VERDURE COLTIVATE IN CINA...