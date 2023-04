SENTI CHE MUSICA! - NELL'ULTIMO ANNO LA MUSICA DIGITALE IN ITALIA È CRESCIUTA DELL'11% - DALL'ARRIVO DELLE PIATTAFORME STREAMING IN ITALIA, L'INTERO SETTORE HA VISTO UN INCREMENTO DELLA SUA POPOLARITÀ, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO - LA DIVISIONE ITALIANA DI "SPOTIFY" ESULTA: "ABBIAMO DONATO NUOVA LINFA ALL’INDUSTRIA DELL’AUDIO ITALIANA PERMETTENDOLE DI TORNARE AI MASSIMI LIVELLI" - ANCHE I SOCIAL MEDIA GIOCANO UN RUOLO FONDAMENTALE…

STREAMING MUSICA

Estratto dell'articolo di Chiara Sottocorona per “L’Economia – Corriere della Sera”

[…] la musica è una compagna inseparabile: il 40% degli italiani l’ascolta dallo smartphone, si arriva al 70% tra i giovani dai 16 ai 24 anni. E otto italiani su dieci si sintonizzano ancora sulla radio. All’ascolto musicale sono dedicate in media 20 ore e mezza alla settimana e nell’ultimo anno questo tempo è cresciuto di un’ora e mezza. Lo rivela l’indagine Engaging with Music sui consumi musicali, realizzata in 22 Paesi, che in Italia ha osservato le abitudini di 2 mila ascoltatori tra i 16 e i 44 anni.

SERVIZI STREAMING MUSICALI

Lo streaming rappresenta ormai il 70% del consumo (84% tra i giovani sotto i 19 anni) e fa volare il fatturato nazionale. Il «Global Music Report», rapporto internazionale della federazione dell’industria discografica, presentato a fine marzo, indica una crescita a doppia cifra della musica digitale in Italia: + 11,1%. Il mercato nazionale ha superato i 370 milioni di euro nel 2022 e negli ultimi cinque anni è cresciuto del 62%. L’ascolto in streaming nell’ultimo anno è salito ancora del 17,7%. E sono aumentati di oltre il 14% gli abbonamenti a pagamento.

MUSICA IN STREAMING

Profili e piattaforme

[…] Enzo Mazza, presidente della Fimi (Federazione industria musicale italiana) —. Mentre i Millennial, cresciuti con Napster e il peer to peer, erano più inclini al pirataggio, i giovani oggi prediligono i service e le app, si fanno regalare l’abbonamento dai genitori o lo hanno acquistato con il bonus cultura». L’ascolto gratuito su YouTube rimane in testa e rappresenta quasi la metà del consumo streaming, ma il mercato italiano ha visto crescere e affermarsi Spotify, che oggi è il service musicale prediletto da un terzo dei consumatori. […]

MUSICA IN STREAMING

La piattaforma svedese […] Era arrivata in Italia per Sanremo 2013. «Abbiamo donato nuova linfa all’industria dell’audio italiana permettendole di tornare ai massimi livelli», dice Federica Tremolada, managing director di Spotify per il Sud ed Est Europa. Gli stream di musica italiana sono cresciuti del 20% solo nell’ultimo anno e in dieci anni Spotify ha fatto conoscere 196 mila artisti italiani sulla piattaforma, ascoltati nelle playlist anche all’estero.

[…] Negli ultimi due anni le royalty arrivate dall’estero per la musica italiana sono state di 10,5 milioni di euro, con una crescita del 92% (dati Fimi). E i titoli italiani dominano per l’83% l’ascolto nazionale. […]

I debutti

SOCIAL NETWORK

Come si affermano i nuovi artisti? La scoperta di nuovi brani avviene molto attraverso gli shortvideo e i follow sui social: per quasi il 50% su Instagram e per il 43% su Facebook. «Instagram è il social più seguito dai 16-34enni, […] Mentre i 30-40enni sono piuttosto su Facebook — spiega Mazza —. TikTok poi ha un ruolo chiave per il discovery musicale dei 16-19enni […] Oggi conta quanto la radio per le generazioni precedenti ed è in crescita esponenziale».

social 5

I giovanissimi amano anche scoprire e ascoltare la musica nel Metaverso: su Fortnite (per il 22,4%) dove trovano show degli artisti e concerti virtuali internazionali, anche a pagamento. O sulle piattaforme di game come Minecraft (per quasi il 20%) e Roblox (5,5%). […]