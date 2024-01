SENTI CHI PARLA – VLADIMIR PUTIN CORRE A MANIFESTARE SOLIDARIETÀ AGLI IRANIANI, SUOI GRANDI ALLEATI, E HA IL CORAGGIO DI DEFINIRE L’ATTENTATO A KERMAN “SCIOCCANTE PER CRUDELTÀ E CINISMO”. DETTO DA UNO CHE BOMBARDA DA QUASI DUE ANNI UN PAESE SOVRANO… - IL GOVERNO DI TEHERAN LANCIANO IL SASSO E NASCONDONO LA MANO: “I COLPEVOLI RICEVERANNO UN DURO SCHIAFFO IN FACCIA, MA DOBBIAMO CONDURRE ULTERIORI INDAGINI” (PAURA, EH…)

PUTIN, ATTENTATI IN IRAN SCIOCCANTI PER CRUDELTÀ E CINISMO

Vladimir Putin Ali Khamenei Ebrahim Raisi

(ANSA) - In un messaggio di cordoglio alle autorità iraniane, il presidente russo Vladimir Putin ha condannato come "scioccanti nella loro crudeltà e cinismo" gli attentati avvenuti oggi a Kerman, durante le celebrazioni per il quarto anniversario dell'uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli Usa. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Putin, in un messaggio alla Guida suprema iraniana Ali Khamenei e al presidente Ebrahim Raisi, ha espresso "profonda solidarietà per l'attacco terroristico nella città di Kerman". "Le uccisioni di civili mentre visitano un cimitero sono scioccanti per crudeltà e cinismo", ha aggiunto il capo del Cremlino. "Condanniamo con forza il terrorismo in ogni sua forma e manifestazione e riaffermiamo il nostro impegno a combabbere senza compromessi questo male", conclude Putin.

ESPLOSIONI A KERMAN, IN IRAN, VICINO ALLA TOMBA DI QASSEM SOLEIMANI

IRAN DICHIARA DOMANI GIORNO DI LUTTO PER VITTIME A KERMAN

(ANSA) - Il governo iraniano ha dichiarato domani giorno di lutto dopo che due esplosioni vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani hanno provocato 103 morti e 171 feriti.

IRAN, 'COLPEVOLI RICEVERANNO UN DURO SCHIAFFO IN FACCIA'

(ANSA) - "Abbiamo ottenuto alcune informazioni sulle esplosioni avvenute oggi a Kerman, ma dobbiamo condurre ulteriori indagini. La risposta dell'Iran sarà forte e distruttiva e nel più breve tempo possibile. I colpevoli riceveranno un duro schiaffo in faccia".

Lo ha detto il ministro dell'Interno iraniano Ahmad Vahidi, citato dall'Iran, aggiungendo che la maggior parte delle vittime sono morte nella seconda esplosione, quando le persone sono accorse per soccorrere i feriti nella prima. "Il nemico aveva fatto anche altri tentativi in passato di effettuare esplosioni in diverse cerimonie, ma erano stati contrastati dalle forze iraniane".

