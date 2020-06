SENTITE QUELLO CHE DICEVA SULL'INTEGRAZIONE RAZZIALE MUHAMMAD ALI IN UNA LEGGENDARIA INTERVISTA CON MICHAEL PARKINSON NEL 1971: “NON È LA SOCIETÀ CHE CI HA RESI DIVERSI, MA DIO. NESSUNA DONNA POTREBBE MAI PARLARMI E IDENTIFICARSI CON ME COME LO FA UN DONNA AFROAMERICANA. RAZZE MISTE? NO, OGNUNO VUOLE CHE I FIGLI GLI SOMIGLINO. È LA NATURA STARE CON I TUOI E IO VOGLIO STARE CON I MIEI…” - VIDEO

“How come is everything white?” Muhammad Ali appeared on Parkinson in 1971. pic.twitter.com/crxn4525FF — BBC Archive (@BBCArchive) June 8, 2020

Muhammad Ali

Michael Parkinson

La BBC ha pubblicato l'estratto di un'intervista leggendaria di Michael Parkinson a Mohammed Ali (1971). Un passaggio divertente e con un messaggio positivo, in cui raccontava come ci si sentiva a essere bambini di colore nell'America dell'immediato dopoguerra.

Ma l'intervista non si fermava lì, e in un'altro spezzone (da Youtube) il campione difendeva la segregazione razziale.

Ecco una dago-trascrizione e traduzione di questa seconda e ben più controversa parte, con le frasi di Ali definite da Parkinson ''la filosofia della disperazione'':

MA: Quando dici integrazione, questo avviene con un matrimonio, giusto? Sono sicuro che nessuna persona bianca intelligente che guarda questo spettacolo voglia che uomini e donne neri sposino i loro figli e le loro figlie bianchi e avere nipoti per metà bianchi.

MP: Vorrei obiettare a questo.

MA: Beh, tu non lo faresti magari. Ma sono sicuro che molti di loro lo farebbero. Quello che sto cercando di dire è - beh, lo dici ma sei in uno spettacolo devi dirlo.

MP: No, non è vero.

muhammad ali

MA: Perché vorresti farlo?

MP: Perché non penso di essere diverso da te, capisci.

MA: Oh, siamo molto diversi. Sai che siamo diversi.

MP: La società ci ha resi diversi.

muhammad ali

MA: No, non la società. Dio ci ha resi diversi.

MP: No no. Siamo solo esseri umani. Ci ha fatti uguali.

MA: Ascolta, gli uccelli blu volano con gli uccelli blu. Gli uccelli rossi volano vogliono stare con gli uccelli rossi. Dimmi quando sbaglio. I piccioni volano con i piccioni.

MP: Ma abbiamo l’intelligenza.

MA: Loro non hanno intelligenza, eppure stanno insieme. Dovremmo avere più intelligenza di loro, giusto? Tutti hanno culture diverse. Alle aquile piace passare il tempo in montagna. Alla poiana piace volare nel deserto.

muhammad ali e veronica porsche

MP: Ma ci sarebbero sicuramente problemi che una poiana si accoppiasse con un passero, no?

MA: Giusto. Ma abbiamo anche noi dei problemi. Non vedo coppie miste in Inghilterra o in America che camminano orgogliosamente portando i loro figli a passeggio.

MP: Questo perché la colpa è della società. Dobbiamo educare le persone.

muhammad ali con veronica

MA: Ma la vita è troppo breve per me per farlo. Preferisco pensare al mio: ho una figlia bellissima, una moglie bellissima. Mi assomigliano, siamo tutti felici e non ho problemi. E non sono così innamorato di nessuna donna per attraversare quell'inferno. Capisci?

MP: Capisco. Ma penso che sia triste che ...

muhammad ali alla prima del suo biopic

MA: E’ triste che io voglia che mio figlio assomigli a me? Ogni persona intelligente vuole che il proprio figlio assomigli a lui. I cinesi amano i cinesi. Amano i loro piccoli occhi a mandorla, i bambini dalla pelle marrone chiaro. I pakistani adorano la loro cultura. Gli ebrei amano la loro cultura. Molti cattolici vogliono sposare i cattolici perché vogliono che la loro religione rimanga la stessa. Chi vorrebbe pensato solo a se stesso e uccidere la propria razza? Odieresti gli altri per rimanere quello che sei. Stai dicendo che Dio ti ha creato. Dio non ha fatto un errore facendoci come siamo.

MP: Penso che sia frutto di una filosofia della disperazione. Lo dico davvero.

cassius clay con la prima moglie sonji roi

MA: Disperazione? Non è disperazione. Voglio dirti una cosa. Ascolta. Nessuna donna su questa terra può farsi piacere cucinare per me, socializzare e parlarmi come lo fa una donna nera americana. Nessuna donna può davvero identificarsi con me, il modo in cui agisco e il modo in cui parlo.

ali con veronica porche

E non puoi prendere nessun cinese e dargli una donna portoricana e parlare di loro come se fossero innamorati, emotivamente innamorati e fisicamente. Quando in realtà non sono felici perché non basta un po' di musica portoricana, un po' di musica cinese. Si scontrerebbero continuamente.

MUHAMMAD ALI muhammad ali 6 muhammad ali a heathrow Muhammad Ali contro lo sfidante britannico Richard Dunn 1976 muhammad ali 1 muhammad ali 2 muhammad ali 3 muhammad ali 4 muhammad ali 5 zora folley muhammad ali. 1967