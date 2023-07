SENZA ELISABETTA, LA CORONA TRABALLA – A EDIMBURGO RE CARLO È STATO INCORONATO SOVRANO DI SCOZIA CON UNA CERIMONIA UN PO' MESTA: AD ATTENDERLO FUORI DALLA CATTEDRALE DI ST. GYLES, OLTRE AI SOLITI CURIOSI, C’ERA UN GRUPPO DI ANTIMONARCHICI CHE L'HA CONTESTATO AL GRIDO DI “NOT MY KING” – GLI SCOZZESI SONO INCAZZATI PERCHÉ LONDRA HA BLOCCATO UN SECONDO REFERENDUM PER L’INDIPENDENZA… VIDEO

Il 5 luglio 2023 Re Carlo III e la regina Camilla sono stati incoronati in Scozia, come vuole la tradizione. Il Paese non proverebbe affatto un amore incondizionato nei confronti della monarchia, soprattutto dopo il rifiuto, da parte di Londra, di un secondo referendum per l’indipendenza scozzese.

Di fronte alla cattedrale di St. Gyles si sono riuniti anche gruppi antimonarchici, ma la loro presenza non è stata un pericolo per l'evento. Lo scorso 3 luglio anche il primo ministro Humza Yousaf, repubblicano, ha accolto la coppia reale a Edimburgo con tutti gli onori.

Regalia scozzesi

L’incoronazione di Carlo e Camilla in Scozia, nella cattedrale di St. Gyles e alla presenza dei principi di Galles William e Kate, è stata una versione più piccola della cerimonia che abbiamo visto lo scorso 6 maggio a Westminster Abbey. Abbiamo rivisto la Pietra del Destino e ammirato i Gioielli della Corona scozzese (Honours of Scotland), usati dalla regina Mary nel 1543. La loro origine, però, è più antica, risale all’epoca di Giacomo IV, tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento.

Si tratta di uno scettro (regalo di Papa Alessandro VI a Giacomo IV), una spada di Stato (dono di Papa Giulio II a Giacomo IV) e della corona di Scozia (dell’epoca di Giacomo IV). Regalia che vennero nascoste e, quindi, salvate, dalla furia di Oliver Cromwell il quale, durante la Guerra Civile inglese, decise di distruggere tutte le insegne del potere monarchico. Nel 1707, quando nacque il Regno di Gran Bretagna, i gioielli della Corona scozzese vennero riposti in un baule nel Castello di Edimburgo. Fu il celebre scrittore Sir Walter Scott a ritrovarli il 4 febbraio 1818.

Holyrood Week

L’incoronazione a Edimburgo è stata inserita nella Holyrood Week (Royal Week), cioè la settimana in cui il monarca visita la Scozia e partecipa alla celebre Cerimonia della Chiavi a Holyroodhouse, durante la quale il Lord Provost offre a Sua Maestà le chiavi della città di Edimburgo.

Carlo e Camilla hanno iniziato il loro viaggio lo scorso 3 luglio, con una visita allo yacht Britannia, tanto amato da Elisabetta II e ormai trasformato in un museo […] Lo scorso 4 luglio Il Re, la Regina e la principessa Anna hanno accolto il corpo diplomatico e gli altri selezionati durante il Garden Party a Holyroodhouse, una sorta di preludio all’incoronazione scozzese. […]

