SENZA ELISABETTA, LA MONARCHIA HA PERSO APPEAL – LA SCOZIA SE NE FOTTE DELL’INCORONAZIONE DI CARLO: TRE QUARTI DELLE PERSONE HANNO DICHIARATO DI NON ESSERE INTERESSATI ALL'EVENTO E MENO DELLA METÀ PENSA CHE LA GRAN BRETAGNA DEBBA CONTINUARE AD AVERE UNA MONARCHIA – GLI SCOZZESI SI DIVIDONO TRA CHI PARTECIPERÀ A RADUNI ANTI-MONARCHICI E CHI IGNORERA' LA CERIMONIA - A PREOCCUPARE LA CORONA, È L’INDIFFERENZA…

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

re carlo camilla parker bowles

L'incoronazione di re Carlo III sarà un banco di prova per i sentimenti verso la monarchia in Scozia, dove molti sostenitori dell'indipendenza vedono i reali come parte della Gran Bretagna che vogliono lasciarsi alle spalle. Scrive il NYT.

In qualità di co-leader del Partito Verde Scozzese, Lorna Slater ha partecipato a tre cerimonie ufficiali in onore della morte della Regina Elisabetta II, compresi i suoi funerali di Stato. Ma non andrà all'incoronazione di re Carlo III.

pochi souvenir in scozia per incoronazione re carlo 2

Dare l'ultimo saluto a una regina ampiamente venerata era una cosa, ha detto, anche se il funerale sembrava a volte "un set cinematografico di 'Game of Thrones'". Ma una sontuosa cerimonia di incoronazione per re Carlo, ha detto Slater, è "assolutamente ripugnante quando ci sono famiglie che non possono permettersi di sfamare i propri figli".

re carlo e camilla parker bowles

Con il passaggio della corona dalla regina Elisabetta al figlio meno popolare, la monarchia britannica è messa alla prova in tutto il Paese, ma non più che in Scozia. Il sentimento a favore dell'indipendenza ha a lungo covato in Scozia insieme all'ambivalenza nei confronti della famiglia reale: affetto in alcuni quartieri, frustrazione in altri e, cosa forse più preoccupante per la monarchia, una crescente indifferenza.

pochi souvenir in scozia per incoronazione re carlo 1

In un sondaggio, quasi tre quarti delle persone intervistate in Scozia hanno dichiarato di non essere interessati all'incoronazione e meno della metà pensava che la Gran Bretagna dovesse continuare ad avere una monarchia. Nelle interviste, alcuni scozzesi hanno fatto eco alle preoccupazioni della signora Slater per la crisi del costo della vita che si sta diffondendo nelle case britanniche, ma mentre alcuni lamentavano l'ineguaglianza simboleggiata dalla corona, altri dicevano che i reali erano parte del patrimonio nazionale e aiutavano a guidare gli affari.

la scozia e incoronazione re carlo camilla parker bowles

Secondo John Curtice, professore di politica all'Università di Strathclyde e principale esperto britannico di sondaggi, i sondaggi in Scozia mostrano un sostegno alla corona inferiore di circa 10-15 punti percentuali rispetto all'Inghilterra, in parte a causa del grande e polarizzante dibattito costituzionale sull'indipendenza della Scozia.

"La Scozia è diversa e una ragione non banale per cui la Scozia è diversa è che le persone che sono a favore dell'indipendenza tendono ad essere contrarie alla monarchia", ha detto.

lorna slater

La corona è un'istituzione britannica e le persone che non vogliono far parte del Regno Unito tendono a dire: "No, non lo vogliamo, grazie mille"", ha aggiunto.

La Scozia non sembra vicina a una nuova decisione sull'indipendenza. Nel 2014, gli scozzesi hanno votato per rimanere parte del Regno Unito e le prospettive di un secondo referendum - che potrebbe aprire le porte a una repubblica indipendente - si sono allontanate di recente, a causa di uno scandalo finanziario che ha coinvolto il partito nazionale scozzese, favorevole all'indipendenza, che guida il governo di Edimburgo.

incoronazione re carlo e camilla parker bowles

Tuttavia, ci sono segnali di un dibattito in corso. Rivolgendosi a circa 70 oppositori della monarchia in occasione di un recente evento, la Slater ha detto che il giorno dell'incoronazione, il 6 maggio, avrebbe partecipato a una manifestazione per una repubblica scozzese a Edimburgo insieme all'altro co-leader del suo partito, Patrick Harvie.

Durante lo stesso evento, anche lui ha raccontato di aver rifiutato un invito. "Ho detto che mi stavo lavando i capelli", ha detto il signor Harvie, con la testa rasata, tra gli applausi.

re carlo

John Hall, tesoriere di Our Republic, un gruppo antimonarchico, ha descritto Carlo come "impopolare" e il fratello del nuovo re, coinvolto in uno scandalo, il Principe Andrea, come "odiato". Ha aggiunto che, per gli oppositori della corona, "le cose si stanno muovendo in una direzione positiva".

Forse più preoccupante per la famiglia reale è l'indifferenza rilevata dai sondaggi di opinione, soprattutto tra i giovani. Secondo i media scozzesi, Glasgow non ha ricevuto richieste di chiusura delle strade o di rilascio di licenze temporanee di intrattenimento per le feste di strada dell'incoronazione.

Il governo scozzese sarà rappresentato all'incoronazione da Humza Yousaf, che è recentemente succeduto a Nicola Sturgeon come primo ministro scozzese, dopo le sue dimissioni a sorpresa da leader del S.N.P..

incoronazione re carlo

Ma mentre i suoi predecessori sono stati attenti a non alienarsi i sostenitori dell'indipendenza che sono favorevoli alla monarchia, il signor Yousaf si descrive come un repubblicano.

Fino a quando le date non si sono scontrate con l'incoronazione, aveva programmato di partecipare a una manifestazione a favore dell'indipendenza a Glasgow organizzata da un gruppo chiamato All Under One Banner, che di recente ha descritto Carlo come "Non il re di Scozia".

re carlo camilla parker bowles

Anche Kate Forbes, la seconda classificata, socialmente più conservatrice, di Yousaf, è sembrata ambivalente in un dibattito televisivo a marzo. Alla domanda se preferirebbe Re Carlo o Andy Murray, la star scozzese del tennis, come capo di Stato per una Scozia indipendente, ha risposto: "A lungo termine penso che sia una questione che riguarda il popolo scozzese, ma sono una grande fan di Andy Murray".

La famiglia reale mantiene comunque forti legami con la Scozia e quando la regina Elisabetta morì nel castello di Balmoral, una tenuta nella remota e spettacolare campagna scozzese che amava, alcuni ritennero che avesse scelto di finire i suoi giorni lì per aiutare a legare i suoi regni. Decine di migliaia di scozzesi le hanno reso omaggio mentre la bara si recava a Edimburgo, dove è rimasta in stato di riposo prima di essere trasportata a Londra.

I realisti scozzesi considerano la monarchia altrettanto scozzese che inglese. Nel 1603, dopo la morte di Elisabetta I, Giacomo VI di Scozia le succedette, diventando Giacomo I d'Inghilterra. L'unione formale avvenne un secolo dopo, nel 1707.

gli abiti dell incoronazione 4

A Ballater, vicino a Balmoral, sono previsti diversi eventi per celebrare l'incoronazione, tra cui un ballo, un concerto, l'esibizione di una banda musicale e un picnic.

Wendy Cobban, che gestisce con il marito la Brakeley Gift Room e ha contribuito all'organizzazione dei festeggiamenti, ha detto che la famiglia reale si interessava alla comunità ed era vitale per la sua economia. "Ci tengono tutti al lavoro, sia che lavoriamo a Balmoral o nelle tenute, sia che beneficiamo del turismo che attira", ha detto.

Dall'altra parte della strada, nella macelleria H.M. Sheridan, il comproprietario John Sinclair vendeva una salsiccia commemorativa dell'incoronazione, con carne di maiale, prugne, zenzero e salsa hoisin.

FLOELLA BENJAMIN DAMA ELIZABETH ANIONWU VALERIE AMOS INCORONAZIONE RE CARLO

"È una salsiccia dolce, ma con un tocco di zenzero alla fine, quindi è una bella salsiccia", ha detto Sinclair, che rifornisce il castello di Balmoral, ha incontrato molti reali, compreso il re, e conta la principessa Anna tra i suoi clienti occasionali.

"Ha un debole per le salsicce di maiale affumicate", ha detto Sinclair.

La gente del posto tende a lasciare i reali in visita relativamente tranquilli. "Se vengono, li tratto come se fossero normali, non sono disposta a fare inchini e a fare i salti mortali", ha detto Delane Morrison-Wallace, direttrice del negozio di souvenir Treehouse. Ha detto di avere delle riserve sulla monarchia, ma di vedere anche dei vantaggi: "Capisco che è un concetto ridicolo - certo che lo capisco - ma vedo che fanno molto per le associazioni di beneficenza e le cause e per piccoli posti come questo".

invito per l'incoronazione di Re Carlo III

A Glasgow, l'umore è misto e riflette le divisioni generazionali e la storia di differenze religiose della città, che si esprimono ancora in qualche misura nel sostegno alle squadre di calcio rivali: Celtic (tradizionalmente cattolica e anti-monarchica) e Rangers (protestante e favorevole all'unione con l'Inghilterra).

Al Bristol Bar, dove si riuniscono molti tifosi dei Rangers, il proprietario Greg Wylie ha intenzione di circondare l'edificio con bandiere inglesi giganti nel giorno dell'incoronazione.

Wylie ha dichiarato che le divisioni settarie sono diminuite notevolmente nel corso dei decenni, ma che la squadra mantiene un'identità distintiva. "Siamo un club britannico, il che non ci rende meno scozzesi - siamo contrari a qualsiasi discorso sull'indipendenza", ha detto. "Charles ha preso il comando, noi continueremo, faremo un giorno per la sua incoronazione e poi continueremo".

re carlo e camilla parker bowles 1

A pochi chilometri di distanza, in un centro commerciale del centro città, William Russell, giardiniere in pensione, ha elogiato il re come ambasciatore della nazione e ha detto che intende assistere all'incoronazione, aspettandosi "un evento spettacolare".

Ma fuori, Charlize Ellis, una studentessa di 19 anni, ha detto di avere poco tempo per la monarchia, definendola irrilevante per la sua generazione. "Non mi importa molto dei reali", ha detto, aggiungendo che c'è un contrasto evidente "quando si vedono cose come l'incoronazione del re mentre la gente lotta per riscaldare le proprie case".

Alla domanda sui suoi piani per il giorno dell'incoronazione, la signora Ellis non ha saputo rispondere. "Non so nemmeno quando sarà", ha detto.

re carlo e camilla parker bowles 2 regina elisabetta il giorno dell incoronazione 2 ELISABETTA E FILIPPO IL GIORNO DELL INCORONAZIONE re carlo e camilla parker bowles 1