Estratto dell'articolo di Gi.Fr. per “il Messaggero”

[…] Per oltre la metà delle famiglie italiane gli ultimi tre mesi sono stati a "saldo zero": tutto il reddito guadagnato è servito alle spese indispensabili. Nessun risparmio. Anzi peggio. In molti casi non è bastato lo stipendio. Tre famiglie su dieci, soprattutto i nuclei più giovani, hanno dovuto chiedere aiuto economico ai familiari, quasi sempre i genitori che tirano avanti con la pensione. A descrivere un quadro «abbastanza problematico» delle famiglie italiane è l'ultima analisi dell'Osservatorio Findomestic, relativo al mese di febbraio.

[…] Sul banco degli imputati l'inflazione che ha fatto schizzare in alto i prezzi anche del carrello della spesa, erodendo i redditi. «L'inflazione rimane saldamente la preoccupazione principale di 6 italiani su 10» conferma Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio. Il rapporto evidenzia anche una situazione economica «molto» o «abbastanza» problematica per il 40% delle famiglie italiane. […]

NONNI E GENITORI

Non è una situazione recente, comunque. Il rapporto, sotto questo aspetto, si riferisce a un periodo pluriennale. «Negli ultimi anni - si legge - quasi 3 italiani su 10 (29%) hanno ricevuto un aiuto economico dalla propria famiglia, la maggior parte (23%) in modo ricorrente, soprattutto per pagare le bollette e la spesa alimentare. Il 10%, invece, ha ricevuto un sostegno economico una tantum dai propri familiari sotto forma di prestito, donazione di denaro o di beni importanti». […]

CONSUMI AL LUMICINO

Secondo l'Osservatorio mensile di febbraio le intenzioni d'acquisto per i prossimi 3 mesi calano di oltre l'8%. Non per i viaggi, però, ai quali gli italiani - ancora scottati dall'astinenza dovuta al Covid - non rinunciano. Anzi. Quantomeno nelle intenzioni i viaggi primaverili e in occasione delle vacanze estive, sono in aumento del 10,8%.

Diverso il discorso per altri acquisti. Nei prossimi tre mesi, secondo i risultati dell'indagine, le famiglie italiane spenderanno meno per gli impianti di isolamento termico (-19,5%) e per l'acquisto di piccoli elettrodomestici (-11,4%). Arretrano anche i grandi elettrodomestici (-6,3%), ma in modo meno marcato, d'altra parte se il frigo o la lavatrice si rompono è praticamente impossibile farne a meno e i soldi in qualche modo si devono trovare. Non è così per i mobili (-4,5%), per gli infissi (-2,4%) e per le caldaie a condensazione e biomassa (-0,9%). Anche l'auto nuova può attendere.

[…] Le intenzioni d'acquisto di auto nuove per i prossimi tre mesi sono in calo dell'11,5%. Ancora più giù la propensione all'acquisto di auto usate e motoveicoli in calo, rispettivamente, del 16,5% e 18,2%. Meglio convertirsi al monopattino, che guadagna lo scettro tra i desideri di acquisto nel prossimo trimestre (+28%). Non supera invece le preoccupazioni l'altra grande passione degli italiani, quella per la tecnologia. […]