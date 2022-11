SENZA SBRONZE CHE MONDIALE E'? - A DUE GIORNI DALL’INIZIO DEL TORNEO, LA FAMIGLIA REALE DEL QATAR STA FACENDO PRESSIONI SULLA FIFA PER OTTENERE IL DIVIETO ASSOLUTO DI VENDERE ALCOLICI IN TUTTI GLI STADI – SE COSI' FOSSE, BUDWEISER, UNO DEGLI SPONSOR UFFICIALI DEL TORNEO, NON POTRÀ VENDERE LA SUA BIRRA AI TIFOSI DURANTE LE PARTITE E LA FIFA SI RITROVEREBBE A VIOLARE UN CONTRATTO DA 75 MILIONI DI DOLLARI CON L'AZIENDA E…

DAGONEWS

sheikh tamim bin hamad al thani

A soli due giorni dall'inizio del controverso torneo, la famiglia reale del Qatar sta facendo pressione sulla Fifa per ottenere il divieto assoluto di vendere alcolici in tutti gli stadi della Coppa del Mondo.

Se l'inversione di rotta andrà avanti, Budweiser, sponsor ufficiale del torneo, non potrà vendere la sua birra ai tifosi durante le partite e la Fifa si ritroverebbe a violare un contratto multimilionario con l'azienda.

Si ritiene che siano in corso discussioni sulla questione tra Budweiser e Fifa, anche se il “New York Times” afferma che la rimozione dei tendoni che vendono Budweiser è ora "probabile" dopo l'intervento dei reali del Qatar. La rihiesta, infatti, è arrivata dallo sceicco Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, fratello del sovrano del Qatar.

budweiser sponsor mondiali qatar

Allo stato attuale, i visitatori della Coppa del Mondo possono acquistare alcolici negli hotel e nei ristoranti, nelle zone riservate ai tifosi (in determinati orari) e negli stadi, ma non all'interno. La birra costa quasi 14 euro a pinta nei luoghi ufficiali e i tifosi avranno un limite di quattro bicchieri per evitare di ubriacarsi. Chi si ubriaca potrebbe essere portato in una zona speciale per smaltire la sbornia.

birra ai mondiali 3

Se la Budweiser sarà bandita dagli spalti, l'unico posto dove si potranno acquistare alcolici all'interno degli stadi saranno i “box hospitality”, dove per accedere ci vogliono 21mila euro a partita. A coloro che sono abbastanza fortunati da ottenere un posto in un box vengono promesse "bevande analcoliche, birre, champagne, vini selezionati da sommelier e alcolici di prima qualità".

Le mosse che limitano il marchio di Budweiser o incidono sulla sua capacità di vendere i suoi prodotti potrebbero complicare il rapporto della FIFA con un partner potente, per non parlare del rapporto contrattuale tra il produttore di birra, l'organo di governo e gli organizzatori della Coppa del Mondo del Qatar.

birra ai mondiali 2

Budweiser paga circa 75 milioni di dollari per fare da sponsor alla Coppa del Mondo ogni quattro anni. Ma in questo mondiale in Qatar ci sono continue tensioni tra l'azienda e la FIFA su questioni che vanno dall'accordo sui punti vendita in Qatar alla negoziazione su come far arrivare le forniture nel paese.

budweiser sponsor mondiali qatar 1

Il contratto di Budweiser con la FIFA non solo gli conferisce l'esclusiva per la vendita, ma richiede anche alla società di fornire grandi quantità di birra ai partner della FIFA e agli ospiti. Budweiser ha affermato di non essere stato informato dei cambiamenti dalla FIFA fino a sabato.

