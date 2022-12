SENZA TIKTOK, I LIBRI NON SI VENDONO PIÙ – NELLA CLASSIFICA DEI 25 LIBRI PIÙ VENDUTI DEL 2022, CI SONO SOLO 12 I VOLUMI PUBBLICATI QUEST’ANNO. GLI ALTRI SONO LIBRI USCITI ANNI FA CHE SONO ENTRATI IN CLASSIFICA DOPO ESSERE DIVENTATI “VIRALI” SULLA PIATTAFORMA. IL PIÙ VENDUTO È ERIN DOOM CON IL “FABBRICANTE DI LACRIME”: LANCIATO DA TIKTOK, È UNA SORTA DI ELENA FERRANTE SCOVATO DAI SOCIAL…

Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

Il patinato mondo dell'editoria libraria, ritenendolo forse troppo volgare, continua a non divulgare i numeri in copie vendute dei libri che sforna in Italia. E noi di ItaliaOggi, come ogni fine anno, ci divertiamo invece a pubblicare in esclusiva questi numeri, in una corsara operazione di trasparenza.

Al primo posto, nei dieci mesi da gennaio a ottobre 2022, c'è il fenomeno Erin Doom, scrittore o scrittrice italiano/a alla Elena Ferrante (nessuno sa chi sia) lanciato/a da TikTok e che con il libro Fabbricante di lacrime, uscito già nel maggio 2021, ha venduto 330.610 copie nel solo 2022 (tantissime per l'asfittico mercato italiano).

Al secondo posto, piuttosto lontano, c'è Il caso Alaska Sanders, con 213 mila copie, e al terzo gradino del podio ecco Siamo noi a dire basta, libro uscito nel 2016 ma pubblicato in Italia nel marzo 2022 dopo la sua esplosione su TikTok.

E dando una occhiata più accurata alle prime 25 posizioni del 2022, ci si rende subito conto di una cosa: le case editrici librarie contano ormai sempre meno. Certo, sono fondamentali da un punto di vista industriale, per l'editing, la stampa e la distribuzione di un libro.

Ma quanto alle politiche di marketing, commerciali, alle modalità di promozione di un certo titolo, sono ormai spesso bypassate da altri canali. Ed è per questo, ad esempio, che in Top25 ci sono solo 12 libri usciti nel 2022. Gli altri sono stati pubblicati anni o addirittura decenni prima, e sono stati riscoperti soprattutto grazie a TikTok.

Dei 12 usciti nel 2022, peraltro, due hanno comunque a che fare con TikTok e uno è stato scritto dallo youtuber Lyon.

Al 25esimo posto ecco La mascella di Caino, un titolo del 1934 riscoperto su TikTok dagli appassionati di enigmistica. Risalendo la classifica, anche Come uccidono le brave ragazze è un fenomeno TikTok, così come Follia, romanzo del 1996. Al 20esimo posto c'è un Harry Potter del 1998 che ormai si vende da solo. E lo youtuber italiano Lyon, con le 88 mila copie de Le storie da brivido, supera di slancio Roberto Saviano fermo a quota 83 mila.

Il premio Strega 2022 porta Spatriati di Mario Desiati, uscito nel 2021, al 15esimo gradino con quasi 89 mila copie.

E, ancora, Una vita come tante, del 2016, e Circe, del 2021, vendono grazie a TikTok, così come La sottile arte di fare, libro del 2017 che schizza in classifica solo dopo i consigli per gli acquisti di Fedez.

C'è sempre TikTok a spingere le vendite di Let the game begin, Nel modo in cui cade la neve, La canzone di Achille (libro uscito nel 2013), così come il primo e il terzo titolo ai vertici della Top25. Insomma, quando si tratta di pubblicazioni da grandi numeri, è TikTok che detta la linea, e funzionano molto anche gli influencer. Le vecchie tecniche da casa editrice, con presentazioni, firma copie, ospitate tv, servono ancora, ma fino a un certo punto.

Ovvio che sotto ai titoli da decine di migliaia di copie ci sia poi tutto il resto dell'industria libraria. Dove i social influenzano, ma non al 50% come nella Top25.

Spiega infatti una ricerca dell'Aie (Associazione italiana editori) che «le segnalazioni sui social network sono il secondo fattore che influenza l'acquisto di libri: lo cita come decisivo il 14% dei lettori. Solo lo sconto, con il 17% di citazioni tra i lettori, è più determinante. Se guardiamo al genere dei lettori, le donne si dicono più spesso influenzate dai social (16%) rispetto agli uomini (13%). Nelle fasce d'età, tra i 18-24 anni c'è la maggiore influenza (22%), che poi decresce all'aumentare degli anni. Rimane comunque in una fascia tra il 15% e il 13% fino ai 64 anni, per poi scendere all'11%».

