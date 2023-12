SENZA VERGOGNA! LE FEMMINISTE CORRONO IN DIFESA DI CHIARA FERRAGNI CHE, SECONDO LORO, VIENE CRITICATA PERCHÉ DONNA DI POTERE – MARIA LAURA RODOTÀ: “FERRAGNI È RIUSCITA A DIVENTARE MULTIMILIONARIA E FA DICHIARAZIONI FEMMINISTE. PUÒ DIVENTARE UNA NEMICA DI CHI GUADAGNA POCO O NIENTE E DI CHI VORREBBE LE DONNE AL LORO POSTO E NON NE SOPPORTA L’IMPRENDITORIALITÀ LOMBARDONA, IL SUO ESSERE FEMMINA E CAPOFAMIGLIA. PER MELONI È IL MIGLIOR NEMICO COMUNE CONTRO CUI COALIZZARE LA NAZIONE…”

Estratto dell’articolo di Maria Laura Rodotà per “La Stampa”

Ripetiamo insieme: Giorgia Meloni è il capo del governo; Chiara Ferragni non è il capo dell’opposizione. Ma in questi giorni sembra lo sia, beneficenza dubbia e tutto. Vien fuori come la Khodorkovsky che meritiamo. O la Walter Rathenau delle influencer, o una moglie di Sumahoro caucasica, o una Wanna Marchi allungata. E altro. Più che altro, lei è altro.

È una di quelle giovani donne imprenditrici-girlboss negli ultimi anni, celebrate e criticate. Dalla balcanizzazione comunicativa dei social è uscita vincente e molto ricca. E decisa a esserlo sempre più, e ora accusata di aver lucrato su dolci festivi, panettoni e uova di Pasqua meno benefici del previsto. È uno scandalo nazionale perché i Ferragnez li seguiamo quasi tutti, anche noi che non compriamo le sue cose e non sentiamo le canzoni del marito Fedez.

E però lo troviamo un padre commovente e tutti i giorni guardiamo il reality della sua famiglia su Instagram (soprattutto per la piccola Vitto, noi con l’orologio biologico della nonna siamo ossessionate dalla Vitto; e c’entra pure questo, nella più interessante diversione mediatica del 2023).

Lo scandalo ha ispirato Meloni e i suoi. La premier ha attaccato Ferragni nel discorso di Atreju. L’attacco, la disapprovazione generale, la contrapposizione vengono rilanciate nonstop da talk show di tv e radio di centrodestra e destra. Perché Ferragni è il miglior nemico comune contro cui coalizzare la Nazione.

[…] È riuscita a diventare multimilionaria, è famosa in mezzo mondo, è la nuova icona nazionale del consumo vistoso, ha appena inaugurato un attico gigante con guardaroba più grande della casa di quasi tutti. E tra un panettone e l’altro fa dichiarazioni femministe, va in piazza contro la violenza, ha un marito che si esprime molto, anche lui. Può diventare una nemica di chi guadagna poco o niente e non apprezza la sua ostensione di alberghi stralusso ville sul lago gite in elicottero etc. E di chi vorrebbe le donne al loro posto e non ne sopporta l’imprenditorialità lombardona, la vita mondana bling bling (che è pure quella lavoro), il suo essere femmina e capofamiglia di una specie di clan reale online.

Non si capisce come finirà. Per il momento vince Meloni, contro la losca plutocrate globalista accusata di ben due inganni odiosi. Si è scusata, regala un milione, chissà se basterà. Certo Ferragni, tra alte dimore panoramiche, guerre culturali, tragedie personali, arrembaggi finanziari e scontri tra regine mesciate un po’ palazzo Chigi e un po’ Citylife, è il vero personaggio fantasy italiano. […]

