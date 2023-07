SENZA VERGOGNA - SU TIKTOK SONO COMPARSI ALCUNI VIDEO IN CUI SI VEDE UN AVATAR, CREATO CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DI MANUEL PROIETTI, IL BIMBO DI 5 ANNI MORTO NELL'INCIDENTE A CASAL PALOCCO: "UN GRUPPO DI YOUTUBER MI HA UCCISO. HO VISSUTO L’ORRORE ACCANTO A MIA MADRE E ALLA MIA ADORATA SORELLINA" - C'È ANCHE CHI HA CERCATO DI RICREARE LE DINAMICHE DELLO SCONTRO UTILIZZANDO IL VIDEOGAME "GRAND THEFT AUTO" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica – ed. Roma”

«Un gruppo di youtuber mi ha ucciso. Sono Manuel e vorrei raccontarvi la mia storia quella che riguarda l’incidente tragico che mi ha strappato via da questo mondo » . A parlare in prima persona sembra Manuel Proietti, la vittima dell’incidente mortale di Casal Palocco dello scorso 14 giugno. In realtà è un suo avatar, creato con l’intelligenza artificiale. Il bambino di 5 anni, che si trovava in auto insieme alla mamma, ha perso la vita dopo lo scontro con la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, leader del gruppo di youtuber The Borderline. Ma dal giorno della sua morte ha iniziato a comunicare sui social. Come se fosse ancora in vita.

«Ho vissuto l’orrore accanto a mia madre e alla mia adorata sorellina». Sono almeno 7 i filmati, tutti su Tik Tok, in cui la trasposizione digitale del bambino ricostruisce la storia dell’incidente mortale, ogni volta con un volto e una voce differente. In uno dei video Manuel ha le sembianze di un un manga.

[…] La voce del bambino, metallica, è riprodotta chiaramente con un sintetizzatore vocale che commette errori grossolani, ma chi commenta non se ne cura: «riposa in pace piccolo angelo » , scrive un utente sotto uno dei video di Manuel visto da 2 milioni e mezzo di persone.

I video di Manuel realizzati con l’intelligenza artificiale sono molto simili a quello che era stato fatto con la piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze lo scorso dieci giugno: « Vi prego di aiutarmi — le parole dell’avatar della piccola — se qualcuno ha visto i miei rapinatori contattate le forze dell’ordine ».

[…] Sono tanti anche i gamers che, subito dopo l’incidente, hanno riprodotto la dinamica dello scontro utilizzando il videogame Grand Theft Auto. C’è chi ha voluto raccontare l’incidente dalla prospettiva della Smart guidata da Elena, la mamma di Manuel, ottenendo 836mila visualizzazioni.

