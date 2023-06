SENZATETTO E SENZA VITA – IN ITALIA CI SONO 96 MILA CLOCHARD, LA LORO SPERANZA DI VITA È DI 47 ANNI (NEL NOSTRO PAESE SI CAMPA MEDIAMENTE FINO AGLI 84). GRAN PARTE DI CHI VIVE IN STRADA VIVE A ROMA (22 MILA), POI MILANO E NAPOLI - PER LA MAGGIOR PARTE SI TRATTA DI ITALIANI DI MEZZA ETÀ “VITTIME” DELLA CRISI ECONOMICA O DI UN DIVORZIO. NEL 2022 IN ITALIA NE SONO MORTI 393 - A PARIGI VOGLIONO “SPOSTARE” I CLOCHARD PER “NASCONDERLI” DURANTE LE OLIMPIADI…

1. LA STRAGE INVISIBILE DEI SENZATETTO ITALIANI NELL'ULTIMO ANNO LE MORTI SONO RADDOPPIATE

Estratto dell’articolo di Elisa Forte per “la Stampa”

[…] Nel Paese i senzatetto sono quasi 100mila. L'Istat a fine 2021 ne ha censiti 96.197. Sono perlopiù uomini (67%), italiani (62%) e con un'età media di 41 anni. Impietoso il confronto con il resto della popolazione: in media si muore a 84 anni, le persone senza dimora a circa 47.

Le cause? Le condizioni di salute precarie (37%). Il 23% del totale in Italia vive a Roma (22mila). Milano ne conta 8.541, Napoli 6.601 (con la quota di donne più elevata), Torino 4.444.

È una strage invisibile solo per chi si gira dall'altra parte. I morti l'anno scorso sono stati 393. Più di uno al giorno. I corpi (e le croci) disseminati per strada, sui marciapiedi, sulle panchine, tra i cartoni-giaciglio sono visibili ed esposti.

Sono scandalosi. Secondo l'osservatorio della Fiopsd (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) "le morti sono raddoppiate". È il bilancio più pesante degli ultimi 3 anni: l'incremento è del 55% rispetto al 2021 e dell'83% rispetto al 2020. […]

2. PARIGI CACCIA AI CLOCHARD I NUMERI DELL'EMERGENZA

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “la Stampa”

[…] Qui sono in molti ad aver sentito parlare del progetto del governo, che in vista delle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno vuole sgomberare l'Île-de-France dai senzatetto mandandoli in provincia. A metà marzo è stato chiesto alle prefetture di tutta la Francia di creare nuovi centri di "accoglienza temporanea regionali", dove trasferire i senzatetto della regione parigina, in gran parte migranti, prima di ricollocarli nel "tipo di struttura che corrisponde alla loro situazione". […]

L'iniziativa ha sollevato un polverone. Le opposizioni di sinistra e diverse associazioni l'hanno giudicata disumana, denunciando un'operazione di facciata per rendere Parigi più attraente agli occhi di tutto il mondo una volta che si accenderanno i riflettori delle Olimpiadi.

Il ministro delle Politiche abitative, Olivier Klein, garantisce che l'obiettivo è quello di smaltire il sovraffollamento nei centri della capitale e che la concomitanza con i Giochi è solo un caso.

[…] «Li vogliono cacciare lontano per nascondere la miseria!», tuona Hervé. Lui la strada la conosce bene perché ci ha vissuto per sette mesi una ventina di anni fa dopo essersi separato dalla moglie. Oggi si è rifatto una vita e fa il volontario quando non lavora come netturbino.

«Vogliono mostrare una Parigi senza problemi, ma non ci riusciranno perché non possono certo obbligare la gente ad andarsene», spiega il 60enne in un momento di pausa, mentre Hamid accanto a lui continua ad urlare e a scherzare con la gente in fila. […]

