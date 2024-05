DALLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE AL CASO TOTI, E’ SEMPRE TOGHE VS GOVERNO! - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO FA CAPIRE CHE DIETRO L’ARRESTO DI GIOVANNI TOTI C’E’ UN TEMPISMO SINISTRO: “HO DELLE PERPLESSITÀ TECNICHE SU UNA MISURA RISPETTO AL TEMPO IN CUI È STATO COMMESSO IL REATO ED È INIZIATA L'INDAGINE…” - LA “IENA” MONTELEONE: “FINISCE AI DOMICLIARI GIOVANNI TOTI SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE DEL 27 DICEMBRE 2023. COME FANNO A PASSARE CINQUE MESI SENZA CHE CIÒ SI RIFLETTA SULLA EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI?” - LOLLOBRIGIDA: "ARRESTI CLAMOROSI A 20 GIORNI DAL VOTO DOPO TRE ANNI DI INDAGINI..." - VIDEO!

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Non conosco gli atti e da garantista penso sempre alla presunzione di innocenza. Mi è sembrato di capire che si tratta però di fatti che risalgono ad alcuni anni fa e che l'inchiesta non è nata oggi ma tempo addietro". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito all'indagine genovese. "Ho esercitato 40 anni da pubblico ministero e raramente ho chiesto provvedimenti di tutela cautelare dopo anni di indagini.

Le mie perplessità non sono mai sul momento in cui scatta il provvedimento cautelare rispetto all'imminenza delle elezioni" ma "se ho delle perplessità tecniche riguardano una misura rispetto al tempo in cui è stato commesso il reato ed è iniziata l'indagine". Il "pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato" ha spiegato, che "sono i motivi per cui si può arrestare" è "difficile possano ancora sussistere" a distanza di "tanti anni dall'evento che si è verificato e dalle indagini. Detto questo, non conoscendo gli atti, ripeto la mia fiducia nella magistratura e nella presunzione di innocenza".

NORDIO, 'PRESTO LA RIFORMA IN CDM, MAGISTRATURA INDIPENDENTE'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Quando la riforma arriverà in Cdm "non possiamo dirlo perché la data la fissa la presidenza del Consiglio ma sicuramente entro tempi molto brevi". Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, a margine di un evento a Roma. Un terreno d'incontro con l'Anm "è facile dirlo: l'assoluta indipendenza e autonomia della magistratura sia giudicante che requirente. Avendo fatto il pubblico ministero per 40 anni non potrei accettare nemmeno l'ipotesi che un magistrato possa essere condizionato dal potere esecutivo".

TWEET DI ANTONINO MONTELEONE

Finisce ai domicliari Giovanni Toti sulla base di una richiesta di misura cautelare del 27-12-2023. Si dirà che l’ufficio del GIP è sovraccarico. Ma come fanno a passare cinque mesi senza che ciò si rifletta sulla effettiva sussistenza delle esigenze cautelari?

MINISTRO LOLLOBRIGIDA: "TOTI? ARRESTI CLAMOROSI A 20 GIORNI DAL VOTO DOPO TRE ANNI DI INDAGINI"

Francesco Nani per https://video.repubblica.it

Il ministro Francesco Lollobrigida ha commentato, a margine della giornata inaugurale di Cibus alle Fiere di Parma, gli arresti per corruzone avvenuti oggi in Liguria. "Mi auguro che il governatore Toti possa dimostrare di avere correttamente operato e come sempre sono garantista e rispetto anche l'azione della magistratura", ha aggunto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, sempre a margine dell'inaugurazione di Cibus.

