Da www.ragusanews.it

Panico a Pantelleria per l'incendio scoppiato sull'isola. Fra i tanti turisti evacuati a causa delle fiamme, anche personaggi famosi del calibro di Giorgio Armani. Chi era con lui racconta: «Ci siamo ritrovati il fuoco dentro casa. Stanno evacuando tutti, ma c'è così tanta ressa che la gente non rIesce a entrare a Gadir. Molti sono in difficoltà, soprattutto anziani».

E sulla fuga dello stilista Giorgio Armani: «L'ho aiutato personalmente a scappare, per fortuna sta bene. Quando ho visto le fiamme che si avvicinavano gli ho detto che dovevamo abbandonare la casa». Armani adesso si trova al sicuro sulla sua barca, dove ha dato ospitalità anche a Marco Tardelli e Myrta Merlino.

Armani stava ospitando alcuni amici quando ha dovuto abbandonare di gran corsa la sua dimora, a bordo di suv per raggiungere la costa e salire sulla barca. La Capitaneria di porto ha fatto salire sulle proprie motovedette alcuni turisti in fuga.

