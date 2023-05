5 mag 2023 12:09

IN SERBIA HANNO IL GRILLETTO FACILE – UN 21ENNE, ARMATO DI UN FUCILE AUTOMATICO, HA SPARATO INDISCRIMINATAMENTE PER STRADA IN TRE DIVERSI VILLAGGI A SUD DI BELGRADO, UCCIDENDO 8 PERSONE E FERENDONE 14. IL RAGAZZO È STATO FERMATO DOPO UNA CACCIA ALL'UOMO DURATA TUTTA LA NOTTE – PER IL MINISTRO DEGLI INTERNI SERBO SI TRATTA DI “UN ATTO DI TERRORISMO” – È LA SECONDA STRAGE IN POCHI GIORNI, DOPO QUELLA IN UNA SCUOLA DI BELGRADO, A OPERA DI UN EX STUDENTE…