SERIAL FILLER - UNA MODELLA UCRAINA DI 32 ANNI SI E' RIEMPITA LA FACCIA DI BOTOX TANTO DA DEFORMARE IL SUO VOLTO. LEI INCREDIBILMENTE SI DICE "FELICE DEL SUO ASPETTO": "PRIMA NON MI PIACEVA LA MIA FACCIA, SEMBRAVO UN CRICETO"- AI DOTTORI CHE L'HANNO AVVISATA DEI RISCHI, HA RISPOSTO: "NON ASCOLTERO' MAI I MEDICI". TUTTO E' INIZIATO DUE ANNI FA, QUANDO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Anastasiia Pokreshchuk (prima e dopo) 3

Una modella di Instagram che ha speso più di 1.900 euro in filler afferma che «non ascolterà mai i medici» dopo che un dottore l'ha messa in guardia contro i «rischi intrinsechi» di troppi trattamenti cosmetici.

Anastasiia Pokreshchuk, 32 anni, di Kiev, in Ucraina, ha passato gli ultimi due anni a somministrarsi le iniezioni facciali perché credeva di somigliare a un "criceto". Apparendo su This Morning oggi con il dottor Steven Harris, che gestisce la Harris Clinic a Crouch End, a nord di Londra, ha detto che è «felice del suo aspetto» e si è descritta come il «mostro più carino che tu abbia mai visto».

Ha ignorato il consiglio del dottor Harris secondo cui un trattamento eccessivo può portare a danni fisici e psicologici, insistendo sul fatto che è molto più felice del suo aspetto di quanto non fosse prima del filler. «Capisco che questo è straordinario», ha detto. «Ma è normale e mi fa bene e sono contenta del mio aspetto, non ascolterò mai i medici».

Anastasiia Pokreshchuk 2

Ha aggiunto: «Sono molto felice. Sto guardando dalle mie foto di due anni fa e penso che fossi brutta. Forse non ti piace il tuo aspetto adesso, ma puoi cambiarlo senza problemi».

Quando è stata interrogata sul motivo per cui non le piaceva il suo aspetto, Anastasiia ha detto: «Non mi piaceva la mia faccia, sembravo un criceto, mi piace una faccia magra. Ero un criceto; le mie guance erano più basse».

Anastasiia Pokreshchuk 3

La modella dei social media, che vanta 270k follower su Instagram, afferma di avere Botox e filler su guance, labbra e mascella.

Anastasiia ha aggiunto che nessuna celebrità ha ispirato il suo aspetto e che le persone a lei più vicine non dicono mai nulla sulla quantità di filler che si sta iniettando in faccia.

«Sono una laureata in psicologia, ha detto. «Nessuno mi dice che il mio riempitivo è troppo. Le persone che parlano del mio aspetto mi conoscono bene e sanno che sono una persona normale, non pazza, non stupida».

Anastasiia Pokreshchuk (prima e dopo)

Il dottor Harris ha affermato di ritenere che lo standard di bellezza nella società venga "distorto" e che "aspettative non realistiche" vengano stabilite attraverso i social media. Parlando di Anastasiia, ha detto: «Secondo me sembra essere troppo trattata. Chiaramente lei non si sente allo stesso modo, ma da un punto di vista professionale sembra essere troppo trattata».

«Diventa troppo quando l'aspetto diventa esagerato o fuori dal normale per quell'individuo e ci sono rischi intrinseci con l'eccessivo riempimento, sia per il benessere fisico che psicologico del paziente. Queste sono cose che dobbiamo considerare e devono essere prese in considerazione».

Anastasiia Pokreshchuk (prima e dopo) 2

«Il nostro primo dovere di diligenza è non fare danni quando distorciamo le caratteristicche, questo è ciò che dobbiamo esaminare con molta attenzione».