UNA SERIE DA PRENDERE SUL SERIO – GODETEVI IL TEASER DI “MASTERS OF THE AIR”, LA PRIMA SERIE TV PRODOTTA DA STEVEN SPIELBERG E DA GENNAIO DISPONIBILE SU APPLE TV+ - LE NOVE PUNTATE RACCONTANO LE DURE CONDIZIONI DI VITA DEL GRUPPO BOMBARDIERI, LE CUI GESTA EROICHE CONTRIBUIRONO IN MANIERA DETERMINANTE AD ANNIENTARE HITLER. MA IL FULCRO È INCENTRATO SUL PREZZO PSICOLOGICO ED EMOTIVO PAGATO DA QUESTI UOMINI CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giuseppe Giordano per www.esquire.com

C’è un teaser trailer per Masters of the Air, la serie TV prodotta da Steven Spielberg e interpretata da Austin Butler, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale nella Germania nazista. Dal 26 gennaio 2024 sarà disponibile su Apple TV+.

Le nove puntate raccontano le dure condizioni di vita del gruppo bombardieri, le cui gesta eroiche contribuirono in maniera determinante ad annientare Hitler. In particolare la serie si focalizzerà sulla rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato dai giovani uomini che hanno contribuito a distruggere il Terzo Reich.

"Alcuni furono abbattuti e catturati - recita la sinossi ufficiale - altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo".

La vicenda raccontata da Masters of the Air è ispirata ai fatti raccontati sull'omonimo libro di Donald L. Miller. Le puntate usciranno con cadenza settimanale ogni venerdì a partire dal 26 gennaio.

