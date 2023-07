SERPE IN SENO – IL CLAMOROSO VIDEO DELLA CATTURA DEL PITONE BIRMANO DI QUASI 6 METRI, IN FLORIDA: IL SERPENTE APRE LA BOCCA E SI DIMENA, MA ALLA FINE IL CACCIATORE DILETTANTE, UN 22ENNE, RIESCE A BLOCCARLO, CON L’AIUTO DI UN’ALTRA PERSONA – IL PITONE IN QUESTIONE È DA RECORD: È IL PIÙ GRANDE MAI CATTURATO NELLO STATO AMERICANO. PESA PIÙ DI 50 CHILI...

In Florida, un giovane di 22 anni ha trovato un pitone birmano, lungo 5,79 metri, che è considerato il più grande mai osservato nello […] Il giovane ha condiviso un video su Instagram in cui si vede un cacciatore dilettante che cattura il pitone, aiutato da un altro uomo. Il serpente pesava oltre 50 chilogrammi ed è stato portato alla Conservancy of Southwest Florida per ulteriori studi. Il biologo del centro ha confermato che le dimensioni del pitone rappresentano un nuovo record nello Stato, superando il precedente pitone birmano di 5,71 metri catturato nel 2020.

