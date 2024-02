LA SERVA SERVE SEMPRE! “DOV’È LA CENA? NON SAI NEMMENO FARE LA SERVA”. VICINO FROSINONE UN OPERAIO 52ENNE TORNA A CASA E LANCIA UNA PENTOLA PIENA DI ACQUA BOLLENTE E PASTA SULLA MOGLIE DAVANTI AI FIGLI. IL MOTIVO? L’UOMO NON AVEVA TROVATO LA CENA PRONTA IN TAVOLA – IL 52ENNE VA VERSO IL RINVIO A GIUDIZIO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. AVEVA GIÀ MINACCIATO LA MOGLIE CON UN FUCILE E LA PICCHIAVA OGNI GIORNO (MA CHE BEL TIPINO…)

"Non sei capace nemmeno di fare la serva". Poi il lancio della pentola piena di acqua bollente e pasta contro la moglie. Tutto per non aver trovato la cena pronta in tavola. Tutto davanti ai figli. Un operaio di 52 anni ora va verso il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia.

I fatti sono avvenuti lo scorso novembre in un piccolo comune in provincia di Frosinone, racconta il Messaggero. La sera, non appena rientrato a casa, l’uomo è scattato come una furia: "Non sei capace a fare niente, dov’è la cena?". Quindi il litigio: da anni la donna non faceva altro che occuparsi della casa e dei figli.

Al culmine della lite l’operaio avrebbe iniziato a prenderla a pugni e schiaffi. Poi, presa la pentola piena di acqua messa a scaldare per cuocere la pasta, il lancio addosso alla moglie. In casa, come detto, oltre alla coppia c’erano anche i figli adolescenti, ancora minorenni, che hanno provato a difendere la madre.

Non appena possibile la donna è riuscita a scappare, seguita dai figli, e si è presentata al pronto soccorso. Dopo essere stata visitata e medicata ha sporto denuncia. Il 52enne, prima di aggredirla con l'acqua bollente, l'aveva già minacciata con un fucile.

Secondo quanto riportato dal legale, la pentola con l'acqua bollente è stato soltanto l'ultimo di diversi episodi: ogni giorno l'uomo rientrava in casa e trovava qualche scusa per aggredirla, picchiarla o sminuirla.

