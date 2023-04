I SERVIZI SEGRETI AMERICANI AL LAVORO PER CAPIRE SE LA TALPA RESPONSABILE DELLA FUGA DI DOCUMENTI RISERVATI DAL PENTAGONO, IL 21ENNE JACK TEIXEIRA, ABBIA AVUTO CONTATTI CON QUALCUNO IN UN PAESE STRANIERO - I LEAK RIVELANO CHE GLI STATI UNITI HANNO INTERCETTATO LE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ONU ANTONIO GUTERRES - NEI DOCUMENTI DIFFUSI ONLINE SI SCOPRE CHE L'EGITTO HA SOSPESO IL MESE SCORSO UN PIANO PER LA FORNITURA DI MISSILI ALLA RUSSIA DOPO COLLOQUI CON ALCUNI FUNZIONARI AMERICANI, AL TERMINE DEI QUALI HA OPTATO INVECE PER PRODURRE MUNIZIONI PER L'UCRAINA…

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Gli investigatori americani stanno indagando per accertare se la talpa responsabile dei leak americani, il 21enne Jack Teixeira, abbia avuto contatti con qualcuno in un paese straniero e con qualche governo prima di postare i documenti online. Lo riporta Politico citando alcune fonti. Al momento non ci sono prove che Teixeira abbia avuto alcun legame estero o fosse parte di operazione straniera coordinata.

LEAK USA RIVELANO, INTERCETTATO SEGRETARIO GENERALE ONU

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Gli Stati Uni hanno intercettato le conversazioni telefoniche del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres con altri funzionari delle Nazioni Unite. Lo rivelano i leak americani trapelati negli ultimi e riportati dal Washington Post. I documenti riportano un sommario di conversazioni in Guterres si definisce "sdegnato" per il divieto di una visita in Etiopia e frustrato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

In uno dei documenti, infatti, Guterres è descritto come non contento della possibilità di visitare Kiev in marzo, a ridosso della sua trasferta in Africa e poi in Svizzera, Iraq e Qatar. Le ragioni del suo non essere contento non sono spiegate ma un diplomatico dell'Onu ha messo in evidenza che Guterres viaggia su voli di linea e la visita in Ucraina avrebbe rappresentato un altro lungo viaggio per il 73enne.

LEAK USA, EGITTO HA QUASI DATO MISSILI A MOSCA E POI SCELTO KIEV

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - L'Egitto ha sospeso il mese scorso un piano per la fornitura di missili alla Russia dopo colloqui con alcuni funzionari americani, al termine dei quali ha optato invece per produrre munizioni per l'Ucraina. E' quanto emerge dai leak americani trapelati negli ultimi giorni e riportati dal Washington Post. I documenti rivelano che l'Egitto ha scelto di produrre per l'Ucraina per far leva e ottenere sistemi avanzati militari americani. Per l'amministrazione Biden, a caccia di nuovi sostenitori per Kiev, il cambio di posizione dell'Egitto è stato un successo della sua azione diplomatica.

