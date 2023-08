22 ago 2023 10:51

I SERVIZI SEGRETI RUSSI IN TRANS! – LA STORIA DI KATERINA MYERS, EX SPIA DI MOSCA CHE HA CAMBIATO SESSO ED È DIVENTATA DONNA – L’UFFICIALE, CHE HA LAVORATO PER 12 ANNI PER L’FSB, HA EFFETTUATO LA “TRANSIZIONE” NEL 2020. PER QUESTO HA RICEVUTO NUMEROSE MINACCE DI MORTE. NEL 2022, HA PROVATO A SCAPPARE DA MOSCA CON UNA FALSA IDENTITÀ. MA, VISTI I TANTI SEGRETI CHE PORTA CON SÉ, IL CREMLINO SI È MESSO DI MEZZO E L’HA FERMATA...