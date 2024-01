SERVIZI E SERVIZIETTI – LA STORIA DI DARIA OSTAPENKO PROSTITUTA BIELORUSSA E MODELLA DI ONLYFANS CHE HA GIOCATO A FARE LA 007 MA È STATA SCOPERTA PERCHÉ DA UBRIACA HA CONFESSATO DI ESSERE UNA SPIA - LA RAGAZZA ERA STATA BECCATA MENTRE SI PROSTITUIVA IN BIELORUSSIA E, PER NON FINIRE IN GALERA, SI È MESSA AL SERVIZIO DEL KGB E SI È INFILTRATA TRA LE FILA DELL'OPPOSIZIONE DI LUKASHENKO...

Estratto dell’articolo di Marco Ercole per www.cityrumors.it

DARIA OSTAPENKO

Si può essere allo stesso tempo una spia, una modella di OnlyFans e una prostituta? Chiedere a Daria Ostapenko per avere la risposta. La sua vicenda, venuta fuori negli ultimi anni, è incredibile, e proprio di recente ha rovinato tutta la sua copertura per colpa di un errore banale.

La ragazza, arrivata in Polonia, si è subito unita alla grande opposizione bielorussa presente nella capitale di Varsavia. Secondo diverse fonti polacche e bielorusse, è diventata un’attivista estremamente radicale contro il noto presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Non finisce qui però la sua storia, anzi.

DARIA OSTAPENKO

La sua occupazione non è la sola a essere rimasta segreta e nell’ombra per diverso tempo. C’è infatti molto altro nella storia di Daria. Di recente era arrivata a guadagnare dei soldi in modalità totalmente differenti, e per certi versi anche assurde: faceva la modella su OnlyFans […]

Secondo quanto riportato da un sito web di notizie dell’opposizione bielorussa, Ostapenko non solo si sarebbe spogliata per soldi nel suo paese natale (la Bielorussia), ma avrebbe anche lavorato come prostituta. Da qui, infatti, è iniziato il ricatto da parte del Comitato bielorusso per la sicurezza dello Stato (KGB).

DARIA OSTAPENKO

La professione che ha scelto l’ha resa subito estremamente vulnerabile al reclutamento, visto che ha violato le rigidissime leggi bielorusse proprio sulla prostituzione e sulla pornografia. Diverse fonti riferiscono che lei potrebbe aver iniziato a collaborare con il KGB già a partire dal 2017.

Anche il sito web Zerkalo ha riportato diverse notizie sul suo personaggio: risulta che nel 2018-2019, quando la campagna dell’opposizione bielorussa era proprio nel pieno del suo svolgimento, Ostapenko è diventata la più conosciuta tra le persone coinvolte nell’opposizione democratica. […]

lukashenko putin

La sua carriera da spia, però, è crollata totalmente a causa di un grave errore che ha commesso: mentre era ubriaca ha rivelato ai suoi amici che lavorava per i servizi di sicurezza bielorussi. Il giorno stesso, le autorità polacche sono intervenute e l’hanno arrestata. All’interno del suo telefono, l’Agenzia per la sicurezza interna ha trovato diverse prove di comunicazioni con gli agenti dell’intelligence bielorussa. Per il momento lei è detenuta in attesa di un processo.