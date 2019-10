SESSO NEI BAGNI, COCAINA OVUNQUE E CAVIALE DA MANGIARE CON LA MANETTE AI POLSI , USANDO SOLO LA BOCCA: VIAGGIO NEL “QUILTED GIRAFFE”, NEGLI ANNI ’80 IL RISTORANTE CULT DI MANHATTAN E PUNTO DI RITROVO PER VIP, POLITICI E SQUALI DI WALL STREET CHE SI DEFINIVANO "LUCKY SPERM CLUB" – “TRUMP VOLEVA IL TAVOLO VICINO AL BAGNO PER POTER VEDERE CHI USCIVA E NON STRINGERGLI LA MANO, MADONNA E WARREN BEATTY IN CUCINA, YOKO ONO TRA MICK JAGGER E WOODY ALLEN” – “UNA VOLTA UNA COPPIA INIZIÒ A FARE SESSO NELL'ATRIO…”

DAGONEWS

madonna e barry wine

Era lo Studio 54 della cucina raffinata e il Circo Massimo della celebrità; nell'infinita festa che era New York negli anni '80, il “Quilted Giraffe” era il posto dove vedere ed essere visti. L'elegante sala da pranzo argentata è diventata il punto di connessione tra le star del cinema e artisti, leggende del rock, magnati e potenti politici.

i clienti del quilted giraffe 8

Il “Quilted Giraffe” non era solo cucina: tra il 1975 e il 1992, fu il ristorante più costoso d'America e il luogo dove gli ospiti potevano acquistare sigari cubani illegali ed essere portati a casa in Rolls Royce. Farsi di cocaina ovunque e fare sesso nei bagni. A gestirlo c’erano Barry Wine e la moglie Susan, diventati il volto di quel parco giochi per chi poteva permettersi una cena che in quegli anni costava mediamente per tavolo 442 dollari.

i clienti del quilted giraffe 4

Tra gli ospiti Jackie O era fissa, Madonna era così in confidenza che entrava in cucina insieme a Warren Beatty mentre Trump teneva banco al suo tavolo preferito: rigorosamente quello vicino al bagno così da poter vedere chi andava in bagno e sapere a chi non stringere la mano.

i clienti del quilted giraffe 3

Ai tavoli del “Quilted Giraffe” si sedavano regolarmente Woody Allen, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow, Diane Sawyer, Yoko Ono, Bernie Madoff e un gruppo di potenti uomini di Wall Street che si definivano "Lucky Sperm Club". Ma anche Henry Kissinger, Bunny Mellon e Adnan Khashoggi.

Anche l’iconico piatto non poteva che rispecchiare gli anni folli: il celebre antipasto “the begger's purse” era caviale, creme fraiche condito con foglia d'oro e servito su una serie di steli. Chi lo ordinava da tradizione doveva ammanettarsi e gustarsi il piatto solo con la bocca.

gwyneth paltrow e il padre

In quegli anni “Quilted Giraffe” incarnava perfettamente l'era in cui era nato, un tempo in cui New York City era una mecca edonistica di eccesso, potere, sesso, droga e denaro. Un ex dipendente ha raccontato: «Giravano così tanti soldi. Erano gli anni '80! La gente si faceva di coca dappertutto. Una volta una coppia iniziò a fare sesso nell’atrio. Mi ricordo che ci fermammo tutti per guardarli».

yoko ono

La Sony acquistò l'edificio AT&T in Madison Avenue che ospitava il ristorante al piano terra nel 1991. Dopo 18 anni i Wine, stanchi del faticoso impegno quotidiano, vendettero il contratto di locazione a Sony per un importo a sette cifre. Hanno ufficialmente chiuso i battenti la vigilia di capodanno nel 1992.

shirley maclaine

Barry Wine ora passa la maggior parte del tempo a lavorare nel suo attico a Chelsea dipingendo e disegnando gioielli. I ricordi del ristorante sono sparpagliati in tutta casa: tazze, menu e ritagli di giornale. Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione l'idea di aprire un altro ristorante, ha detto: «No», e ha aggiunto: «Mi sento di aver realizzato molte cose che non erano state fatte prima».

jasper johns susan wine e michael kors daniel boulud david dinkins blythe danner bobby flay carlos slim barry wine, dustin hoffman, e warren beatty quilted giraffe warren beatty al roker quilted giraffe 1 abigail van buren adnan khashoggi barry wine ed bradley diane sawyer yo yo ma william hurt warren beatty tommy mattola tim zagat susan wine, andy rooney e la moglie i piatti del quilted giraffe michael cetta sean lennon richard avedon roger ebert paul bocuse keith hernandez mike nichols i clienti del quilted giraffe 2 i clienti del quilted giraffe 1 1 i clienti del quilted giraffe 1 i clienti del quilted giraffe 1 2 i clienti del quilted giraffe 5 i clienti del quilted giraffe 7 i clienti del quilted giraffe 6 la cucina del quilted giraffe