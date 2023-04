SESSO, DROGA E BABY SQUILLO ALL'OMBRA DELLA MOLE! – LA POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO HA CHIUSO IL NIGHT CLUB “CRAZY LOVE” DOVE 15 RAGAZZE, ALCUNE DELLE QUALI MINORENNI, AVREBBERO CONSUMATO DEI RAPPORTI SESSUALI CON I CLIENTI – LA TARIFFA PER “USUFRUIRE” DEL SERVIZIO, ANZI DEL SERVIZIETTO, ERA DI 100 EURO PER 20 MINUTI. IL TUTTO ERA ACCOMPAGNATO ANCHE DA UN’ABBONDANTE DOSE DI COCA – DUE LE PERSONE ARRESTATE: UN UOMO 48 ANNI DI TORINO E UNA DONNA...

Estratto dell’articolo di Gianni Giacomino per www.lastampa.it

CRAZY LOVE - TORINO

Dopo un’indagine durata un anno la polizia municipale ha chiuso il «Crazy Love», storico night cittadino di via Galliari. Perché la quindicina di belle ragazze, quasi tutte straniere, che si esibivano in spogliarelli e lap dance, nei privè, tra musica e luci soffuse, avrebbero anche consumato dei rapporti sessuali con i clienti.

Tutto filmato e documentato dalle telecamere che il gestore del locale e la sua collaboratrice avevano fatto installare abusivamente - forse anche per tutelare le giovani - ma, soprattutto, per controllare tutto quello che succedeva nel locale, anche nei bagni.

night club

Gli occhi elettronici monitoravano i capricci dei clienti e le performance delle ragazze, due delle quali sarebbero pure minorenni. Tariffa: 100 euro per venti minuti. Prezzo che lievitava in base alla durata del rapporto, spesso accompagnata dal consumo di cocaina. Ma solo la metà del guadagno veniva riconosciuta alle giovani.

E, così, qualche giorno fa, il reparto di Prossimità della polizia locale ha eseguito le misure cautelari in carcere disposte dal gip per un 48enne torinese, e per quella che gli investigatori considerano il suo braccio destro, una 30enne incensurata. […]

NIGHT CLUB ESCORT

L’indagine è partita nel settembre 2021 quando una pattuglia della polizia municipale era intervenuta in piazza Paleocapa per sedare una discussione tra un uomo ed alcune donne per delle foto hard che lui avrebbe pubblicato sui social promettendo lavori e book fotografici. Da lì, gli investigatori, attraverso una serie di riscontri, sono arrivati al Crazy Love. […]

