18 mag 2023 20:07

SESSO, DROGA E…LA POMPA NON REGGE PIÙ! – UN 50ENNE TEDESCO È FINITO IN RIANIMAZIONE ALL'OSPEDALE DI GROSSETO DOPO 24 ORE DI SESSO SFRENATO CON LA MOGLIE – DOPO ESSERSI IMBOTTITI DI METANFETAMINE, I DUE HANNO INIZIATO A DARCI DENTRO E NON SI SONO FERMATI PER UN GIORNO INTERO. A FAR FINIRE LA MARATONA DI PASSIONE CI HA PENSATO IL CUORE DEL 50ENNE CHE NON HA RETTO E I DUE SONO DOVUTI CORRERE IN OSPEDALE…