IL SESSO MATTO DEL ROCK - JANIS JOPLIN E IL “BOCCAGLIO” A JIMI HENDRIX (IN NEW JERSEY, MISE OCCHI E MANI SU UN 19ENNE BRUCE SPRINGSTEEN) - GRACE SLICK, SIGNORA DEI JEFFERSON AIRPLANE, NON INDOSSAVA LE MUTANDINE SUL PALCO - BARBARA COSTA: “JONI MITCHELL S’È PORTATA A LETTO LEONARD COHEN E WARREN BEATTY. JOAN BAEZ HA FATTO SESSO CON MARTIN LUTHER KING - CHARLES MINGUS HA TOCCATO IL RECORD DI 23 DONNE IN UNA NOTTE E MILES DAVIS A PARIGI SI È INNAMORATO, RICAMBIATO, DI JULIETTE GRÉCO. IKE TURNER PORTÒ TINA A UN BORDELLO DI TIJUANA LA PRIMA NOTTE DI NOZZE”

Barbara Costa per Dagospia

batti il tempo cover

“Devo essere stata una chi*vata terribile!”, si lagnò Grace Slick dopo essersi fatta "mangiare" la frutta addosso da Jim Morrison, e solo come preliminare. Morrison, "dopo", non la richiamò più, e sebbene io sapessi che si erano rifatti e richi*vati ad Amsterdam, in tour europeo, chi sono io per mettere in dubbio le squisitezze che Stefano Mannucci, il Doctor Mann di Radiofreccia, ha scritto nel suo "Batti Il Tempo. La Musica Nella Storia. La Storia Nella Musica" (Il Castello ed.) ? Si può solo che imparare, da questa sua sontuosa enciclopedia di fatti e dei "fatti" del Rock.

janis joplin (2)

E io ho imparato che Grace Slick, signora dei Jefferson Airplane, non indossava le mutande, e che, sul palco, a richiesta, ne dava "ampia" dimostrazione ai fan. Grace Slick se le è però messe – e tenute – quando è stata invitata a un thè alla Casa Bianca, e lei ci è andata con la ferma intenzione di sciogliere LSD a mo' di dolcificante nella tazza del Presidente Nixon, e col nobile fine di “aprirgli la mente” quindi farlo ragionare a chiudere la guerra in Vietnam.

joan baez martin luther king

Peccato che Nixon a quel thè le abbia dato buca! Grace che, oltre le mutande, per la festosa occasione si era scelta come cavaliere Abbie Hoffman, sballatissimo attivista politico che nel 1968 aveva candidato alla Casa Bianca un maiale, Pigasus, e li avevano arrestati. Lui, e pure il maiale. Grace Slick ha un grosso rimpianto, anzi due: non essersi portata a letto l’attore Peter O' Toole, e nemmeno il caz*one (non sta a insulto) di Jimi Hendrix. La sua grande amica Janis Joplin non glielo voleva dire, che lei con Hendrix ci aveva rimediato un assaggio orale… Janis Joplin, da rockstar planetaria, si era adattata a pagarli, gli uomini, per sc*parseli. Lei li spaventava.

grace slick janis joplin

In tournée, tappa in New Jersey, Janis mette occhi (e mani) su un 19enne sbarbatello che qualche anno dopo sarà Bruce Springsteen. Gli dice subito che se lo vuole fare, e senza giri di parole. Steve Van Zadt, futuro chitarrista di Springsteen, era lì e… ce lo giura, sono scappati a gambe levate: “Non avete idea di cos’era Janis Joplin, ci metteva paura!!! Era aggressiva e predatrice!”.

Pore stelle, con Joni Mitchell sarebbe potuta andarvi peggio. La sua angelicità è tutta voce e facciata. Joni s’è portata a letto Leonard Cohen, David Crosby, e Graham Nash, Warren Beatty, David Geffen (mitico produttore), e Sam Shepard in tour con Bob Dylan (che Joni non ha sedotto perché “Dylan non si lava mai i denti!”) e Jackson Browne, e molti altri. Joni Mitchell “rumina boli velenosi su ognuno dei suoi amanti”, e glieli sputa, in pubblico, nei suoi brani, per imputargli violenze (false) contro le donne che hanno amato – e sposato – dopo di lei.

joan baez martin luther king

joni mitchell

"The revolution will not be televised", certo, è e sarà su internet, e Steve Jobs, da toy boy, ha avuto un flirt con Joan Baez. Fosse tutto qui. Joan Baez ha fatto sesso nientemeno che con Martin Luther King, uno che da prete lo sapeva, che “al corpo è concesso di desiderare, e il Diavolo ha fattezze da donna”. E alcuni scaltri "fratelli" di King la sapevano più lunga di lui: Charles Mingus ha toccato il record di “23 donne in una notte” e Miles Davis a Parigi si è innamorato, ricambiato, di colei che negli USA non sarebbe stata altro che “la bianca p*ttana del negro”: Juliette Gréco. Poi, vabbè, Davis scordò di dirle che in USA era già sposato, e padre.

Ike Turner portò Tina “a un bordello di Tijuana la prima notte di nozze”. E Aretha Franklin ha partorito un figlio a 13 anni, e si vociferava che il padre fosse il padre, di lei!!! E solo in punto di morte Aretha ha confessato che il vero padre di suo figlio era un suo coetaneo “conosciuto su una pista di pattinaggio”. E che suo padre, prete, impazziva per le orge etero, a volte gay, e basta.

miles davis e juliette greco

Al primo marito di Aretha, invece, piaceva esser il maggior p*ppone di Detroit, e picchiare Aretha ogni qualvolta avesse qualcosa in contrario. Al padre dei fratelli Wilson, fondatori dei Beach Boys, mancava un occhio e ha educato i figli obbligandoli a guardarlo fisso senza quello di vetro. È tra i motivi per cui Brian Wilson è scoppiato schizofrenico e hikikomori non diagnosticato…?

grace slick

"James sc*pamiiiii!", "James f*ttimiiiii!", "ti prego, sono tuaaaaa, fammi tutto quello che vuoiiiii!", erano le grida più pudiche che adolescenti in calore schiamazzavano a James Brown ai concerti. Keith Richards si è spupazzato la figlia di Dean Martin soltanto per vendicarsi di quando Dean Martin in diretta TV ha detto che “i Rolling Stones hanno le pulci”. Che ignoranza: a lavarsi poco, nella storia del Rock, “è stato Frank Zappa”. Ne sanno qualcosa le groupie che vivevano a casa, di lui, con lui, e la di lui moglie.

Ha detto benissimo Bonzo Bonham, batterista dei Led Zeppelin: “È il Rock, amico! Pentirsene adesso non serve a niente!”.

gto le groupie di zappa grace slick (3) grace slick (2) tina turner janis joplin 1969 tina e ike turner grace slick e janis joplin aretha franklin con il padre charles mingus frank zappa e la groupie pamela des barres ike turner tina turner jim morrison grace slick abbie hoffman alla casa bianca grace slick grace slick richard nixon aretha franklin miles davis juliette greco janis joplin joan baez martin luther king (2) joni mitchell leonard cohen grace slick (4) james brown frank zappa e la moglie brian wilson con il padre joni mitchell e bob dylan joan baez abbie hoffman e grace slick alla casa bianca bruce springsteen nel 1970 aretha franklin (2) janis joplin james brown (2) james brown (3) joni mitchell (2) jimi hendrix janis joplin grace slick