SESSO, MORTE E PROCESSI: ROMAN POLANSKI FA 90 ANNI - L’INCREDIBILE VITA DEL REGISTA CHE, ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, PRESENTERA' IL FILM “THE PALACE” - I SUOI GENITORI MORTI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO, UN’INFANZIA NEL GHETTO E POI IL CINEMA A SALVARLO: SUL SET CONOSCE SHARON TATE CHE VIENE UCCISA INCINTA DI OTTO MESI, SCANNATA DAI SEGUACI DI CHARLES MANSON - LE ACCUSE DI MOLESTIE, LA FUGA DAGLI USA E... VIDEO

Domani Roman Polanski compirà 90 anni. [...] sempre pronto a rimettersi dietro la macchina da presa. Un film via l’altro, uno più sorprendente dell’altro. L’ultimo, The Palace, folle notte del capodanno 2000 in un grande albergo svizzero, a Gstaad, dove Polanski ha casa. Commedia nerissima e provocatoria, protagonisti dei ricconi viziati e viziosi che lì si ritrovano per dar sfoggio di stravaganze di ogni tipo mentre la fine del mondo incombe. Il 2 settembre l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Polemiche e risate garantite.

Novant’anni così, prova provata che il tempo non scorre uguale per tutti, vanno festeggiati. A suo modo, senza clamore, a Parigi con la moglie Emmanuelle Seigner, i figli Morgana e Elvis, e un ristretto gruppo di amici. Tra questi Luca Barbareschi, produttore italiano dei suoi titoli più recenti, da L’ufficiale e la spia , al documentario Hometown , a The Palace , dove è anche nel cast con Olivier Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Mickey Rourke. «Ci vogliamo bene da 50 anni — racconta Barbareschi —. Roman è l’uomo più buono e gentile mai incontrato, oltre che l’artista straordinario che conosciamo [...]».

E tra i dettagli del compleanno c’è pure il giorno in cui cade. Venerdì, come il 18 agosto 1933, quando Rajmund Roman Thierry Liebling (vero nome del futuro Roman Polanski) viene al mondo a Parigi da una famiglia di ebrei polacchi. Tre anni dopo è già partito. Per sfuggire all’antisemitismo montante in Francia, suo padre decide di tornare a Cracovia. Pessima idea, visto che poco dopo i nazisti occupano la Polonia, Roman e i suoi vengono chiusi nel ghetto, la madre morirà a Auschwitz, il padre sopravviverà a Mauthausen. E lui, a sei anni, dovrà cavarsela da solo.

[...] deve far fronte a un calvario destinato a non finire. A salvarlo arriva il cinema. Si diploma alla Scuola di Lódz, il primo film nel ’62, Il coltello nell’acqua , lo scrive con Jerzy Skolimowski, amico sceneggiatore che ora firma anche The Palace . La Polonia gli va stretta. Polanski inizia il suo errare di déraciné. In Gran Bretagna gira tre film che lo incoronano regista di noir morbosi e beffardi, da Repulsion a Cul-de-sac a Per favore non mordermi sul collo . Di quest’ultimo è anche protagonista a fianco di Sharon Tate.

Che diventerà sua moglie e morirà nell’eccidio di Bel Air, scannata incinta di otto mesi con altre quattro persone dai seguaci di Charles Manson.

Roman, che in quei giorni si trova a Londra, è devastato. Eppure c’è chi cerca di addossargli la colpa accusandolo di aver trafficato con il diavolo sul set del sulfureo Rosemary’s Baby .

I titoli successivi, Macbeth e Chinatown , sono improntati al più cupo pessimismo. Ma quello che forse di più svela l’animo piagato del regista è L’inquilino del terzo piano .

Cinema allucinato e allucinante, capace di esplorare zone oscure con l’arma dell’assurdo, mescolando paura e risate. [...] Nel ’77, dopo un party a casa di Jack Nicholson, viene accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni, Samantha Geimer. Si fa 42 giorni in cella, il giudice è intenzionato a dargli 50 anni di carcere, Roman fugge in Francia. Negli Usa non tornerà più. Iscritto nella red notice dell’Interpol, nel 2009 viene arrestato a Zurigo: farà un anno di arresti domiciliari.

Nonostante Samantha Geimer abbia dichiarato di considerare chiusa la faccenda, nuove accuse si aggiungono: la modella Valentine Monnier, a 63 anni sostiene di esser stata abusata da lui quando ne aveva 18, l’attrice Charlotte Lewis, a 43 anni riferisce molestie sul set di Pirati quand’era sedicenne. Il filone giudiziario è ancora aperto. [...]

