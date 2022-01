SESSO E VOLENTIERI – OGNI QUANTO DOVRESTI AVERE RAPPORTI CON IL TUO PARTNER PER ESSERE PIENAMENTE SODDISFATTO? SECONDO LA SEX-PERTA TRACEY COX DIPENDE DA CHE MOMENTO DELLA VITA STAI AFFRONTANDO - SE SIETE ALL'INIZIO DI UN RAPPORTO, E' NORMALE DARCI GIU' PARECCHIO: I VOSTRI ORMONI PRODUCONO UN PICCO NEL DESIDERIO CHE VI FA SENTIRE EUFORICI - MA NEL MOMENTO IN CUI ANDATE A VIVERE INSIEME LE COSE POTREBBERO CAMBIARE - E DOPO ANNI DI MATRIMONIO ADDIRITTURA PRECIPITARE...

Un terapista sessuale una volta mi ha detto che se una coppia sposata da 20 anni afferma che il sesso è buono come all'inizio, ci sono solo tre possibilità. Dicono la verità perché non hanno fatto del buon sesso all'inizio, stanno mentendo, o il sesso è tutto ciò che hanno mai fatto perché non si sono collegati emotivamente.

La maggior parte di noi è consapevole che la nostra vita sessuale generalmente segue un percorso prevedibile: più a lungo sei in una relazione, meno sesso tendi a fare.

La frequenza del sesso è anche fortemente influenzata dalla nostra libido "a riposo", dall'età, dallo stadio della relazione, dalla salute generale, da quanto siamo felici con il nostro partner, dalle abitudini al bere, dai cicli mestruali e da mille altri fattori.

Questo è il motivo per cui dire a tutti di fare sesso una volta alla settimana non è molto utile. Potrebbe essere un "punto debole", ma se hai tre bambini sotto i cinque anni, è semplicemente irraggiungibile.

A cosa è sensato mirare, nelle diverse fasi della tua vita?

Ecco quelli che penso siano obiettivi sensati.

VI SIETE APPENA CONOSCIUTI

L’obiettivo ideale: ogni volta che vi incontrate, siete sessualmente attivi.

Cosa sta succedendo: Si chiama "periodo della luna di miele" per un motivo: i primi mesi di una relazione sono senza dubbio il momento in cui farai il sesso più lussurioso, avventuroso e frequente.

Come mai? Perché è dettato da potenti ormoni che producono un picco nel desiderio. Alte dosi di dopamina e serotonina creano una sensazione di euforia che rende il sesso quasi intollerabilmente eccitante. Viene chiamata “lussuria spontanea”, e non necessita sforzi. Basta pensare o vedere il tuo partner per far scorrere i fluidi.

Il problema è che il sesso non è reale. Francamente, potresti fare sesso con una capra e non rendertene conto perché la maggior parte dell'eccitazione erotica è prodotta dagli ormoni del cervello piuttosto che da ciò che è veramente di fronte a te.

Obiettivo: le nuove coppie non hanno bisogno di mirare a nulla, il sesso fantastico accade e basta.

Se invece non ti eccita, la chimica sessuale scarseggia. La chimica si può costruire nel tempo, ma è preferibile se è presente all'inizio.

Fallo accadere più spesso: poche coppie hanno bisogno di incentivi per fare sesso più spesso all'inizio, ma se introduci nuove avventure sessuali (sesso all'aperto, giochi con giocattoli sessuali, esperimenti con diversi tipi di orgasmi) prima che gli ormoni svaniscano, puoi allungare artificialmente la loro durata.

TI SEI APPENA TRASFERITO O SPOSATO

L’obiettivo ideale: è raro che una coppia non sperimenti un tuffo una volta che si trasferisce per la prima volta, quindi quasi quanto prima che ti "sposassi" o ti “trasferissi” è abbastanza buono.

Cosa sta succedendo: avere una sola casa ha un impatto significativo sulla tua vita sessuale. Tutte le cose non proprio perfette che hai schermato l'uno dall'altro - tagliarti le unghie dei piedi, depilarti il labbro superiore, andare in giro per una settimana senza lavarti i capelli, sentirti stressato o irritato - sono improvvisamente in mostra.

Non c'è privacy e nessuna pausa dalla relazione una volta che ti trasferisci o ti sposi. Potreste pensare di essere "uno", ma siete due individui con idee diverse su come gestire una casa e le vostre vite. C'è inevitabilmente una lotta per il potere e un massiccio aggiustamento da entrambe le parti.

Il sesso può migliorare notevolmente o cadere in un mucchio.

Dopo anni passati a nascondersi da genitori o coinquilini, riuscire a fare sesso in un posto diverso da un letto è un sogno che diventa realtà. Alcuni prosperano in relazioni monogame e amano fare l'amore in modo prevedibile perché si sentono al sicuro e possono rilassarsi quando sanno cosa sta (letteralmente) arrivando.

Altri trovano che essere in grado di fare sesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia una svolta, specialmente quando è con la stessa persona. È noto che la familiarità smorza il desiderio ed è quando prendi quel primo grande impegno – trasferirti o sposarti – che lo senti più acutamente.

I termini "marito" e "moglie" potrebbero scaldarti il cuore, ma è probabile che ti lascino freddo l'inguine. Essere "amanti" è molto più sexy che dover essere ufficialmente "adulti".

Obiettivo: quasi tutti gli sposi segnalano un calo del sesso: il 62% in un sondaggio ha affermato di desiderare di averne di più.

Cosa inizia a interferire? Mancanza di tempo, stress e il fatto di dover affrontare la fatica della vita quotidiana.

Una buona regola è concedersi qualche mese per riadattarsi, quindi puntare alla stessa quantità di sesso che avevi prima di sposarti o trasferirti. Probabilmente non ce la farai, ma se ti accontenti di una tacca o due sotto, stai bene.

Fallo accadere più spesso: Programma il tempo per il sesso: potrebbe non sembrare sexy ma è efficiente: il 36% degli sposini programma il sesso nella propria vita.

Confessa le tue fantasie più oscure: è un modo efficace per combattere il tuo nuovo nemico: la domesticità. La condivisione di fantasie sfida attivamente la tendenza a diventare i migliori amici l'uno dell'altro piuttosto che amanti.

Avvia un "barattolo del sesso": ciascuno annota 10 cose che ti piacerebbe provare su un pezzo di carta. Strappare in punti separati, piegarli e metterli tutti in un barattolo. Scegline uno a settimana da provare. (Puoi insistere sulla pre-approvazione o fare un atto di fede!)

SEI DIVENTATO GENITORE

L’obiettivo ideale: dipende dalla nascita e da quanto è facile la genitorialità, ma una o due volte al mese, circa quattro mesi dopo la nascita, sarebbe un numero a cui aspira la maggior parte dei nuovi genitori.

Cosa sta succedendo: non è solo la privazione del sonno che trasforma una coppia sessualmente carica in un tronco di legno.

I bambini mettono a dura prova la tua relazione e la tua vita sessuale più di quanto tu abbia mai immaginato possibile: non c'è spontaneità, privacy, libertà e tempo per la coppia.

I genitori con bambini trascorrono in media 20 minuti a settimana in intimità. Uno studio su 11.000 donne e uomini di età compresa tra 16 e 44 anni ha rivelato che le donne sposate con bambini di età inferiore ai cinque anni hanno la libido più bassa di tutti i gruppi.

C'è una ragione biologica per il disinteresse a breve termine delle donne: concentrarsi sulla cura del bambino invece che farne un altro.

“Riusciremo mai a riprenderci la nostra vita sessuale?” è la domanda che mi viene posta dai neo-genitori. “Lo rivorrò mai indietro?”, viene spesso aggiunto, di solito dalla madre, con una vocina miserabile.

La risposta a tutt’e due le domande è sì, ma non per un po'.

Obiettivo: Francamente, sono in soggezione nei confronti di tutti i nuovi genitori che gestiscono qualsiasi sessualità nel primo anno! Ma ecco alcune statistiche affidabili per aiutarti a decidere cosa potrebbe funzionare per te.

La maggior parte delle coppie non fa sesso per sette settimane dopo il parto. Molti non iniziano prima di tre mesi, alcuni aspettano fino a un anno. Circa quattro mesi dopo la nascita, tuttavia, la maggior parte delle coppie di solito torna a fare sesso. Sei mesi dopo la nascita, la maggior parte dei genitori più giovani registra sessioni da tre a cinque volte al mese.

Un anno dopo, le coppie dicono che il sesso sta iniziando ad andare di nuovo bene, anche se pochi dicono che è buono come lo era prima dei bambini. (Quasi tutti i genitori dicono a livello personale di essere più felici, comunque.)

Dopo un anno, il 95% delle coppie afferma di fare ancora meno sesso rispetto a prima della gravidanza, ma temo che questo sia il vantaggio dell'essere genitori!

Fallo accadere più spesso: prendi tutto il sesso che puoi: non essere pignolo. Non preoccuparti se non "finisci" il sesso. Quand'è stata l'ultima volta che hai preparato un pasto caldo e sei riuscito a mangiarlo tutto caldo? Le cose andranno così per un po'.

La maggior parte delle persone è felice di non fare sesso per un po'. È quando non riescono mai a vedere la fine della siccità che provano risentimento. Parla di quanto sarà bello quando le cose si calmeranno e lo supererai.

STATE INSIEME DA MOLTO TEMPO

L’obiettivo ideale: una volta alla settimana è l'ideale, ma una volta ogni quindici giorni mantiene felici molte coppie a lungo termine.

Cosa sta succedendo: più a lungo stai con il tuo partner, meno sesso fai a causa di quella che viene chiamata “abitudine”: rimozione del fattore novità.

Questo succede alle coppie di qualsiasi età. Le coppie tra i 20 ei 30 anni fanno sesso in media da otto a nove volte al mese. Dopo due anni di relazione, si scende a sei volte al mese.

E che ne dici di questo per una statistica: il numero di volte in cui fai sesso nel primo anno di relazione, determina quanto spesso farai sesso da quel momento in poi. La ricerca mostra che si stabilisce uno schema: se hai una quantità di sesso superiore alla media, continuerai anche dopo due anni.

Ci sono molte ricerche sul sesso coniugale con cifre selvaggiamente contrastanti. Questo perché fattori come l'età, i figli e la durata della relazione alterano drasticamente la frequenza.

Una volta alla settimana è l'ideale per le persone con relazioni serie, ma solo circa la metà delle persone fa sesso così frequentemente.

I terapisti del sesso definiscono un matrimonio "a basso sesso" quando si fa sesso meno di una settimana sì e una no (quindi meno di 25 volte l'anno). Circa il 15 per cento delle coppie di lunga data rientra in questa categoria.

Il 20% delle coppie rientra nella categoria dei matrimoni "senza sesso" inferiori a 10 volte all'anno. Da allora questa definizione è stata messa in discussione, come dovrebbe essere. Conosco molte coppie a lungo termine che amano il sesso una volta al mese oppure ogni sei settimane e si considerano molto soddisfatte sessualmente.

Obiettivo: la giusta quantità di sesso per ogni coppia è altamente soggettiva.

La giusta quantità di sesso, in questo caso, ha meno a che fare con la frequenza con cui lo fai.

Il sesso settimanale è fantastico per te fisicamente ed emotivamente. Ma se questo non fa galleggiare la tua barca, non preoccuparti.

Non esiste "normale", solo ciò che funziona per voi due.

Fallo accadere più spesso: fai sesso che ti spinge fuori dalla tua zona di comfort: sii avventuroso e giocoso. Audace! All'inizio, ti sentirai impacciato a uscire da quella zona di comfort sessuale con le pantofole vicino al fuoco. Ma diventerai sempre più coraggioso man mano che andrai avanti.

Gioca alla "cosa" del tuo partner: tutti noi abbiamo un tema erotico fondamentale, qualcosa che dobbiamo esprimere per essere in grado di alimentare o provare desiderio.

È la nostra "cosa", qualcosa che non manca mai di farci eccitare. Potrebbe essere fare sesso in semi-pubblico, indossare i tacchi a letto, guardare porno mentre si fa sesso, godersi l'anale, essere sculacciati.

Molte persone custodiscono la loro "cosa" e non lo dicono al proprio partner per paura di essere giudicate. La coppia che scopre e asseconda il tema erotico principale dell'altro ha un tasso di soddisfazione sessuale molto alto.

HAI SUPERATO UNA CERTA ETÀ

L’obiettivo ideale: qualunque frequenza, da una volta alla settimana a una volta ogni due mesi.

Cosa sta succedendo: se sei una donna, ad un certo punto entrerai in menopausa con tutte le sue sfide uniche. Il sesso doloroso, la secchezza vaginale, la minore sensibilità e i sintomi di rottura della libido come le vampate di calore provocano il caos sul desiderio sessuale.

Problemi di salute generali associati all'invecchiamento - meno energia, schiena, fianchi e ginocchia instabili, erezioni meno affidabili e una generale perdita di desiderio - significano tutti che la frequenza dei rapporti sessuali diminuisce.

La buona notizia è che non c'è mai stato un momento migliore per invecchiare in termini di vita sessuale perché una migliore istruzione e una vita più lunga significano che le persone si godono il sesso molto più a lungo che mai.

Una ricerca nel Regno Unito ha fornito queste statistiche: il 5,3% delle coppie eterosessuali di età compresa tra 45 e 55 anni che erano sposate da 10-15 anni facevano sesso ogni giorno; il 42,1% lo settimanalmente; il 31,6% mensilmente; Il 15,8 per cento ogni anno e il restante 5,2 per cento non faceva più sesso.

Un altro sondaggio statunitense su persone tra i 50 e gli 80 anni ha rilevato che la maggior parte di loro fa sesso due volte al mese, in media. La motivazione è più alta di quanto ti aspetteresti: il 51% delle persone intervistate ha affermato che continuerà a fare sesso fino a quando non sarà più in grado di farlo. Il 44% ha affermato che la loro vita sessuale era molto più avventurosa di quando erano più giovani.

Obiettivo: l'età è davvero solo un numero in questo caso, perché il tuo desiderio e la tua capacità di fare sesso dipendono molto dalla tua salute generale, dal livello di libido naturale e da quando vi siete messi insieme. (Tutti sperimentiamo un drammatico aumento del desiderio all'inizio delle relazioni, indipendentemente dall'età).

Per le coppie anziane, di solito è un compromesso tra ciò che è meglio (sesso regolare), ciò che è fisicamente possibile, la soddisfazione della relazione e quanto ti piace fare sesso.

Fallo accadere più spesso: concediti o perderai la capacità di farlo. Questo vale praticamente per tutto una volta superato il mezzo secolo, ma è fondamentale quando si tratta di sesso.

Più regolarmente fai sesso, migliore sarà la forma dei tuoi genitali. Come gli altri muscoli del nostro corpo, hanno bisogno di esercizio.

Fare sesso con penetrazione regolare manterrà i tuoi muscoli tonici, le pareti vaginali flessibili e le camere del pene sane. Se ciò non è attraente o possibile, mira a orgasmi regolari. Le contrazioni muscolari all'orgasmo e gli ormoni rilasciati fanno la loro magia. Se non hai un partner, masturbati un paio di volte a settimana - fino all'orgasmo - per ottenere gli stessi benefici per la salute.

Usa il lubrificante. Inizia a usarlo per ogni attività sessuale: rapporti sessuali, seghe, sessioni di sesso da solista con la tua atmosfera. Se non l'hai già scoperto, questo cambierà anche molto la tua vita sessuale.

Usa giocattoli sessuali. Sono la soluzione a molti problemi. Ti aiutano a rimanere sessuale se sei single, aiutano a risolvere eventuali problemi di erezione e la necessità di più stimolazione se la sensibilità è diminuita.