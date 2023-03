SETTA DI VENDETTA – PHILIPP FUSZ, IL KILLER DI AMBURGO CHE HA UCCISO SETTE PERSONE DURANTE UNA FUNZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA, ERA USCITO “NON BENE” DALLA COMUNITÀ RELIGIOSA 18 MESI FA - A GENNAIO LA POLIZIA AVEVA RICEVUTO UNA LETTERA ANONIMA CHE INFORMAVA DELLA SUA PERICOLOSITÀ, DELLA SUA INSTABILITÀ PSICOLOGICA E LA RABBIA CHE COVAVA PER I TESTIMONI DI GEOVA – NONOSTANTE L’OMICIDA AVESSE RICEVUTO LA VISITA DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL CONTROLLO SULLE ARMI, LA SUA PISTOLA NON È STATA CONFISCATA...

Philipp Fusz

Estratto dell’articolo di Uski Audino per “la Stampa”

Aveva pubblicato un libro su Amazon nel 2022 - "La verità su Dio, Gesù Cristo e Satana" - ma non era né un letterato né un teologo. Si presentava sul suo sito web come consulente aziendale di successo con onorario da 250.000 euro al giorno più Iva. Ma poi si guadagnava da vivere con impieghi del tutto ordinari. Diceva di avere una laurea che non aveva, era senza lavoro da un anno e mezzo per quello che definiva un "periodo sabatico".

Un profilo da "impostore", scisso tra la realtà e la sua proiezione: sarebbe questo l'identikit che emerge dell'attentatore di Amburgo, il bavarese di 35 anni che giovedì sera ha aperto il fuoco durante una funzione dei testimoni di Geova ad Amburgo uccidendo sette persone e poi togliendosi la vita. […]

amburgo, sparatoria in una chiesa dei testimoni di geova 9

Philipp Fusz, cresciuto «in una rigida famiglia evangelica», era stato membro di una comunità dei testimoni di Geova da cui era uscito «non bene» 18 mesi fa, probabilmente in modo non consenziente, riportano le testimonianze[…]. A gennaio era stata inviata alle autorità una lettera anonima che informava della pericolosità di Fusz e della sua instabilità psicologica.

A scriverla era stata una persona che conosceva bene il giovane dell'Allgäu, il suo disagio mentale e in particolare la rabbia che covava per tutto ciò che riguarda la sfera religiosa, specialmente per i Testimoni di Geova, riporta Der Spiegel. […] Il futuro omicida aveva ricevuto la visita dell'autorità responsabile del controllo sulle armi lo scorso febbraio, ma durante la verifica non era emerso nulla che giustificasse la confisca dell'arma. […]

amburgo, sparatoria in una chiesa dei testimoni di geova 18

«Le possibilità legali delle autorità si erano quindi esaurite», ha concluso il capo della polizia. Si tratta dell'ennesimo buco nell'acqua dell'autorità di controllo. […] La ministra tedesca degli Interni, Nancy Faeser ieri ha è tornata a chiedere un inasprimento della legge sul porto d'armi. In particolare chiedendo esplicitamente un divieto delle armi semi-automatiche, […]e che il rilascio del porto d'armi sia accompagnato da un certificato medico. La bozza di legge di riforma sul controllo delle armi al momento è bloccata dall'opposizione dei liberali.

