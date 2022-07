ELON MUSK È UN "ARTISTA DI MERDA" - L'EX PRESIDENTE DONALD TRUMP SABATO DURANTE IL COMIZIO “SAVE AMERICA” IN ALASKA HA DEFINITO IL CEO DI TESLA UN "ARTISTA DI CAZZATE" DOPO AVER RITIRATO L’ACCORDO PER ACQUISTARE TWITTER - "UNA DELLE NOSTRE MASSIME PRIORITÀ IN UN CONGRESSO REPUBBLICANO SARÀ FERMARE LA CENSURA DI SINISTRA E RIPRISTINARE LA LIBERTÀ DI PAROLA IN AMERICA”, INVITANDO I PRESENTI AD ISCRIVERSI AL SUO SOCIAL ‘’TRUTH’’ - VIDEO