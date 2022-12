“SBAGLIATO COMPIACERSI DI FAR L'AMORE CON GUSTO ALLA SUA ETÀ E PER DI PIÙ CON UN UOMO PIÙ GIOVANE, PERCHÉ SONO PROPRIO LE DONNE A…”

Dal “Venerdì di Repubblica”

Sono stata moglie, amante, fidanzata e tra tutte le situazioni vissute riconosco che quella di amante è la migliore in assoluto. Non potendo aver tutto in un rapporto a due, penso che chi ama in modo passionale e non accetta la quotidianità che logora i sentimenti facendo di due che si amano due che nei migliori dei casi si sopportano, tra sfuriate e accomodamenti vari, la sola possibilità che una ha di provare ancora un brivido a letto e non solo, sia quello di restare amante per sempre.

Ecco perché alla bella età di 70 anni mi ritrovo ad amare ancora e ad essere ricambiata, da un uomo che (ma questo è solo accidentale) ha dieci anni di meno.

Risposta di Natalia Aspesi

Anche lei, signora, non sia così schematica, non la faccia troppo facile. Io ho coppie di amici ottantenni che si amano molto, non so cosa facciano a letto, ma diciamo che anche su questo andranno d'accordo, magari usandolo solo per dormire. Lei ama il sesso e fa bene, ma abbondano le signore e persino i signori che solo a pensarci gli si rizzano i capelli in testa dallo spavento.

Lei ha scelto il ruolo dell'amante, di colei che non condivide la sua vita col partner ma solo il letto. Ottimo, ma bisogna vedere se anche lui è d'accordo e se è disponibile quando lo è lei. Sbagliato compiacersi di far l'amore con gusto alla sua età e per di più con un uomo più giovane, perché sono proprio le donne a imprigionarsi nella giovinezza, a stupirsi se qualcuno persino più giovane le desidera anche in piena maturità e oltre.

Basta non porsi limiti e non ci saranno. Mi auguro che abbia amici con cui castamente accoppiarsi al cinema, al ristorante, in salotto, perché, siamo giusti, anche il cervello talvolta vuole la sua parte.

