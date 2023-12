27 dic 2023 19:56

A SEUL LA MARIJUANA È CONSIDERATA COME L'EROINA – IL SUICIDIO DI LEE SUN-KYUN GETTA UNA NUOVA LUCE SULLE RIGIDISSIME REGOLE IN VIGORE IN COREA DEL SUD IN MATERIA DI DROGA. PER IL SOLO SOSPETTO DI AVER USATO MARIJUANA, L'ATTORE DI "PARASITE" ERA STATO INTERROGATO E DIPINTO COME UN TOSSICOMANE, SUBENDO ANCHE UNA RITORSIONE PROFESSIONALE - L’UOMO SI È TOLTO LA VITA NELLA SUA MACCHINA CHIUDENDO I FINESTRINI E DANDO FUOCO A UN FILTRO PER CALDAIE CHE EMETTE MONOSSIDO DI CARBONIO...