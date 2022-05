3 mag 2022 15:54

SEVERO MA JUSTIN - LA FERRARI HA INSERITO JUSTIN BIEBER NELLA SUA "BLACK LIST": IL CANTANTE (PER MANCANZA DI UGOLA) NON POTRA' PIU' ACQUISTARE UN'AUTO DEL CAVALLINO - IL MOTIVO? BIEBER AVREBBE PARCHEGGIATO LA SUA FERRARI 458 SENZA PRENDERSENE CURA PER DUE SETTIMANE, L'HA RIVERNICIATA DI UN TAMARRISSIMO BLU ELETTRICO E POI L'HA MESSA IN VENDITA ALL'ASTA - INSIEME A LUI NELLA LISTA NERA CI SONO NICOLAS CAGE, 50 CENT, FLOYD MAYWEATHER E…