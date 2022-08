SEVERO MA JUSTIN - ISTERIA NEL CENTRO DI FIRENZE DOVE JUSTIN BIEBER È STATO AVVISTATO CON LA MOGLIE HAILEY BALDWIN: I DUE SPERAVANO DI PASSARE INOSSERVATI, MA SONO STATI INSEGUITI DALLE FAN PER AUTOGRAFI E SELFIE. IL TENTATIVO DI ASSALTO È STATO RIMBALZATO DA DUE ENORMI BODYGUARD CHE HANNO RESPINTO LE FAN: IL CANTANTE E LA MODELLA HANNO FINITO IL LORO GELATO E SONO SPARITI DOPO AVER PRESO UN TAXI… - VIDEO

Da www.leggo.it

justin bieber e hailey baldwin a firenze 2

Pomeriggio di relax per Justin Bieber, sorpreso dai fan oggi alle 17,30 in piazza della Signoria, nel cuore di Firenze, scortato da due mega bodyguard. La pop star canadese era insieme alla moglie Hailey Rhode Baldwin. La coppia, lui in bermuda e camicia con sneakers Nike, si è gustata un gelato, ma non è passata inosservata ai presenti. Immediatamente la gente nella piazza lo ha riconosciuto: in tanti hanno provato a chiedere selfie e autografi, ma la super scorta ha negato a tutti di avvicinarsi.

JUSTIN BIEBER IN PIAZZA A FIRENZE

A paparazzare per prime il cantante sono state due ragazze: una italiana che si chiama Sveva e una canadese, Paige, che hanno subito urlato "oddio c'è Justin Bieber" iniziando a riprendere il tutto con gli smartphone. Immediatamente la gente presente in piazza della Signoria ha riconosciuto Bieber e la fidanzata, cercando di avvicinarsi per farsi una foto o un selfie.

justin bieber e hailey baldwin a firenze 1

Ma niente da fare: tutto inutile, la scorta non ne ha voluto sapere. E Bieber poco dopo, finito il gelato, è risalito velocemente su un taxi facendo perdere le loro tracce.

