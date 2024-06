22 giu 2024 09:12

SFANCULA UN PARENTE PER TROVARE LAVORO – UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE STABILISCE CHE, SE UN SINDACO SI SEPARA DAL PARTNER, DECADE L’INCOMPATIBILITÀ PER I PARENTI DEL CONGIUNTO A RICOPRIRE UN POSTO IN GIUNTA O COME VICESINDACO – LA CONSULTA SI È ESPRESSA SU UN CASO CHE RIGUARDAVA IL CONIUGE DIVORZIATO DELLA SORELLA DEL SINDACO DI UN COMUNE IN PROVINCIA DI NAPOLI…