'AUSTIN VEDRÀ GALLANT LA PROSSIMA SETTIMANA AL PENTAGONO'

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

(ANSA) - Il capo del Pentagono Lloyd Austin incontrerà il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant a Washington la prossima settimana.

Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il faccia a faccia è separato dall'incontro previsto la settimana prossime fra la Casa Bianca e una delegazione israeliana di alto livello. L'incontro fra Austin e Gallant si terrà al Pentagono.

GAZA, MEDIA USA: NETANYAHU PARLERÀ COI REPUBBLICANI DEL SENATO

yoav gallant benjamin netanyahu

(ANSA) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlerà nelle prossime ore con i repubblicani del Senato americano, i quali si rivolgerà virtualmente. Lo riportano i media Usa citando alcune fonti, secondo le quali i repubblicani hanno invitato Netanyahu a parlare al loro consueto pranzo del mercoledì dopo le parole del leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, che ha definito il premier israeliano un "ostacolo alla pace" nella Striscia di Gaza e ha chiesto nuove elezioni per lo Stato ebraico.

GAZA, GOVERNO CANADA: STOP A ESPORTAZIONE DI ARMI VERSO ISRAELE

(ANSA) - In un'intervista al Toronto Star, la ministra degli Esteri canadese Melanie Joly ha affermato che il governo del suo Paese attuerà una risoluzione non vincolante approvata dalla Camera dei comuni che chiede la fine di "ulteriori autorizzazioni e trasferimenti di armi verso Israele per garantire il rispetto del regime canadese di esportazione di armi e aumentare gli sforzi per fermarne il commercio illegale, anche verso Hamas".

JUSTIN TRUDEAU

"È deplorevole che il governo canadese stia facendo un passo che mina il diritto di Israele all'autodifesa contro i terroristi di Hamas", ha commentato sul suo profilo X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. "La storia giudicherà duramente l'attuale azione del Canada", ha aggiunto sottolineando che "Israele continuerà a combattere finché Hamas non sarà distrutto e tutti gli ostaggi saranno riportati a casa".

"Il parlamento canadese ha votato per fermare la vendita di armi a Israele: hanno assolutamente ragione a farlo", ha commentato invece il senatore democratico americano Bernie Sanders sulla stessa piattaforma social.

gaza city dopo i bombardamenti

GAZA, MEDIA: I FONDI USA ALL'UNRWA BLOCCATI FINO A MARZO 2025

(ANSA) - Un accordo raggiunto dai leader del Congresso americano e dalla Casa Bianca su un disegno di legge che finanzia l'esercito, il Dipartimento di Stato e una serie di altri programmi governativi manterrà il divieto di fondi statunitense all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) fino a marzo 2025: lo riporta la Reuters sul suo sito web, citando fonti a conoscenza del dossier.

L’ONU SULLA CRISI A GAZA: «UNA CARESTIA MAI VISTA» SINWAR TRATTA PER HAMAS

Estratto dell’articolo di Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”

usa paracadutano pasti su gaza 4

La Striscia di Gaza sta entrando in carestia ad una velocità mai vista. Neppure in Somalia la morte per fame è mai stata così rapida a diffondersi. A ottobre, all’inizio dell’offensiva israeliana, la metà dei palestinesi non aveva sempre cibo sufficiente, ma nessuno era denutrito. A dicembre i denutriti erano 300 mila. Ora sono 600 mila.

Gli altri 1,5 milioni di gazawi faticano a procurarsi le calorie necessarie. Israele ha rallentato l’afflusso dei camion ai confini, le scorte sono finite, ogni pianta commestibile o animale è stato divorato, c’è chi macina il mangime dei polli, lo impasta con l’acqua e fa una sorta di pane, ma sta finendo anche quello.

usa paracadutano pasti su gaza 3

Secondo un report presentato ieri da 15 organizzazioni internazionali coordinate dalle Nazioni Unite, presto arriveranno anche morti in serie. Già oggi ai bimbi più piccoli non basterebbe ricominciare a mangiare normalmente. Avrebbero bisogno di cibi speciali e medicine che non ci sono, invece, stanno sviluppando danni celebrali permanenti. […]

Oxfam e Human Rights Watch sostengono che il blocco degli aiuti umanitari americani da parte di Israele giustifichi la fine della fornitura di armi. «È una carestia interamente procurata dall’uomo — denuncia l’alto rappresentante dell’Unione Europea Josep Borrell —. Israele sta usando la fame come arma di guerra».

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha scritto che «troppe vite innocenti sono a rischio e il diritto internazionale deve essere rispettato». All’interno dell’Ue non c’è però unanimità sull’atteggiamento da tenere con Israele. L’Italia è tra i Paesi più morbidi, Spagna, Irlanda e Belgio guidano il fronte degli indignati. […]

