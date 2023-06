17 giu 2023 16:40

A SFIDARE LA MORTE, SI PERDE LA VITA - NON HANNO AVUTO ESITO LE RICERCHE DEL CORPO DI YAHYA HKIMI, IL 18ENNE CHE SI È TUFFATO NEL FIUME SECCHIA A MODENA: STAVA GIRANDO UN VIDEO DA POSTARE SU YOUTUBE - LA DRAMMATICA TESTIMONIANZA DELL’AMICO MINORENNE CHE STAVA FILMANDO LA SCENA: “DOVEVA FINGERE DI ESSERE PORTATO VIA DALLA CORRENTE. SI È TUFFATO PER TRE VOLTE, L'ULTIMA NON È PIÙ RISALITO…”