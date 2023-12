22 dic 2023 19:43

LA SFIGA DI NATALE – IN BELGIO UN ABETE DI 20 METRI È CROLLATO IN UN MERCATINO NATALIZIO AFFOLLATO E HA UCCISO UNA DONNA DI 63 ANNI, FERENDO ALTRE DUE PERSONE – A CAUSARE LA CADUTA DELL'ABETE È STATO IL FORTE VENTO – DA GIORNI IL MALTEMPO SI STA ABBATTENDO SU BELGIO E OLANDA. UN'ALTRA DONNA È IN GRAVISSIME CONDIZIONI DOPO ESSERE STATA TRAVOLTA DA…