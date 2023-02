SFONDATE DAL TETTO DI CRISTALLO – LE DIMISSIONI DELL’AD DI YOUTUBE, SUSAN WOJCICKI, ALIMENTANO IL DIBATTITO SULLE DONNE CHE MOLLANO LAVORI PIENI DI RESPONSABILITÀ, COME JACINDA ARDERN E NICOLA STURGEON, PREMIER DI NUOVA ZELANDA E SCOZIA - MA FORSE NON È SOLO UNA QUESTIONE DI GENERE: LA PANDEMIA DOVEVA CAMBIARE TUTTO, E INVECE IL CARICO DI STRESS È AUMENTATO: CHI PUÒ PERMETTERSELO, SMETTE DI VIVERE PER IL LAVORO, E SI DEDICA ALLA FAMIGLIA. GLI ALTRI, CONTINUANO A RIMANERE SUCCUBI DELLA “PERFORMANCE”…

Si è dimessa Susan Wojcicki, dopo 25 anni a Google e nove come amministratrice delegata di YouTube. È l’ennesima recente uscita di scena di una donna ai vertici, che contribuisce ad allargare il gender gap della Silicon Valley.

Fu nel garage di Wojcicki che Larry Page e Sergei Brin idearono il loro motore di ricerca. Ha aiutato a concepire e sviluppare il mercato della pubblicità, ora dominante, di Google. Sotto la sua guida i ricavi di YouTube hanno raggiunto i 29 miliardi di dollari e gli utenti sono arrivati a 2 miliardi e mezzo. Il suo nome era stato ventilato come possibile futura ad di Google: ora è improbabile.

A 54 anni, Wojcicki ha annunciato che lascerà il posto per motivi personali, parlando di «un nuovo capitolo», con al centro la famiglia (ha cinque figli), la sua salute e progetti che la appassionano. […]

La notizia ha provocato sui social un’ondata di commenti, sia di elogio per una pioniera che di preoccupazione da parte delle donne che lavorano nel settore, e anche riflessioni legate ad un dibattito più ampio dopo le dimissioni di leader politiche come Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon.

Wojcicki è l’ennesima donna a lasciare i vertici di Big Tech negli ultimi tempi. L’anno scorso a 52 anni Sheryl Sandberg si è dimessa da capo delle operazioni di Meta […] Meg Whitman, 61 anni, se n’è andata da Hewlett-Packard nel 2018, dopo sette anni come ad, per assumere la guida di Quibi, piattaforma di streaming presto fallita; ora è ambasciatrice Usa in Kenya.

Nel 2020 Ginni Rometty, 62 anni, ha lasciato Ibm dopo quattro decenni nell’azienda e una guida di 8 anni caratterizzata da ricavi in calo e un crollo del prezzo delle azioni. Nel 2012 c’erano grandi speranze che Marissa Mayer potesse risollevare le sorti di Yahoo come ad, ma non ci riuscì e si dimise nel 2017 con l’acquisto di Verizon e rivelazioni su falle nella sicurezza tenute nascoste.

[…] una cosa che accomuna quelle sopracitate sono le critiche feroci per la loro performance, a volte sentite come attacchi personali, e il fatto che i successori sono uomini.

Secondo Bloomberg News, nove anni come ad a Silicon Valley non sono pochi. Ma le donne ai vertici oggi stanno cambiando lavoro in numeri record, dice uno studio di McKinsey e di Lean In, l’organizzazione no-profit fondata da Sheryl Sandberg. […]

[…] Una delle domande che si pongono le studiose di leadership è se le nuove generazioni di donne, in assenza di modelli, avranno voglia di pagare il prezzo della leadership. Wojcicki ha detto che resterà impegnata come mentore di nuove leader e amministratrici delegate. […]

