SGARBI-SANGIULIANO: TENSIONE ALLE STELLE – IL CRITICO “D’URTO”, DOPO ESSERE STATO SEGNALATO DAL MINISTRO ALL’ANTITRUST, MANDA UN AVVISO A “GENNY” IL FENOMENO: "SULLA REALIZZAZIONE DI UNA CABINOVIA NEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE SANGIULIANO EVITI DI CONTRASTARE LA POSIZIONE CORRETTA, COERENTE E LOGICA DEL SOVRINTENDENTE PESSINA. UN CONSERVATORE NON PUÒ CEDERE A UN PROGETTO CHE CONTRASTA CON LA STORIA E CON LA LEGGE..."

(LaPresse) - Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, manifesta la sua contrarietà alla realizzazione di una cabinovia nel porto vecchio di Trieste. "Eviti il ministro Sangiuliano - dichiara Sgarbi - di contrastare la posizione corretta, coerente e logica del Sovrintendente Pessina in merito alla assurda proposta di una cabinovia nel porto vecchio da me fatto utilmente vincolare 22 anni fa per salvarlo dalla distruzione".

"L’illusione modernista dell’amico sindaco Di Piazza non può essere soddisfatta in una città come Trieste il cui vero futuro è nel rispetto della storia e della tradizione. Un conservatore non può cedere a un progetto che contrasta con la storia e con la legge", aggiunge il sottosegretario.

