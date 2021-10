30 ott 2021 11:50

SGARBI VS SCANZI: 1 A 0 – IL TRIBUNALE DI ENNA HA ASSOLTO IL CRITICO D’ARTE DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE. NEL 2018 IL VECCHIO SGARBONE ERA STATO DENUNCIATO DA ANDREA “SCARSI” (COME LO CHIAMA LUI) PER ALCUNE FRASI COLORITE – PER I GIUDICI NON ERA DIFFAMAZIONE, MA “INGIURIA”: “L’IMPUTATO NON È PUNIBILE PER AVERE COMMESSO I FATTI IN STATO DI IRA DETERMINATO DAL FATTO INGIUSTO ALTRUI”