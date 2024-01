12 gen 2024 18:51

SGARBO AI PARENTI DEI DESAPARECIDOS: NORDIO DICE NO ALL’ESTRADIZIONE IN ARGENTINA DI DON FRANCO REVERBERI, ACCUSATO DI TORTURE E OMICIDIO - RESPINTO PER MOTIVI DI SALUTE IL TRASFERIMENTO CHE ERA STATO CONCESSO DALLA CASSAZIONE DEL SACERDOTE DELLA DIOCESI DI PARMA ACCUSATO DI DIVERSI CRIMINI COMPIUTI IN ARGENTINA DURANTE LA DITTATURA MILITARE DEL 1976-83…