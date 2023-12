SHAKIRA, CHE FACCIA DI BRONZO! A BARRANQUILLA, CITTÀ NATALE DI DELLA POP STAR, È STATA INAUGURATA UNA STATUA ALTA 6,5 METRI IN ONORE DELLA CANTANTE COLOMBIANA – LA CREAZIONE IN BRONZO E ALLUMINIO RAFFIGURA LA 46ENNE IN BIKINI, CON UN FIANCO SPORGENTE IN UNO DEI SUOI CARATTERISTICI PASSI DI DANZA… – VIDEO

(ANSA-AFP) - Barranquilla, città natale caraibica di Shakira, ha svelato una statua alta 6,5 metri in onore della cantante colombiana. L'imponente creazione in bronzo e alluminio raffigura la pop star in bikini e una gonna lunga e fluente, con le mani giunte sopra la testa e un fianco sporgente in uno dei suoi caratteristici passi di danza.

"Fianchi che non mentono, un talento unico, una voce che commuove le masse", recita l'iscrizione alla base della scultura svelata sulle rive del fiume Magdalena durante una cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori di Shakira, William Mebarak e Nidia Ripoll. 'I fianchi non mentono' ('Hips don't lie') è il titolo di una delle canzoni pluripremiate della cantante 46enne, che sul suo account X ha ringraziato lo scultore Yino Márquez e i suoi collaboratori studenti d'arte per "questo esempio dell'enorme talento artistico del popolo del mio Paese".

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, icona del girl power latino, ha venduto circa 80 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto tre Grammy Awards. Recentemente è apparsa sui notiziari per ragioni completamente diverse, indagata per tasse non pagate in Spagna e per aver sborsato milioni di euro in risarcimenti.

Nel 2021 è comparsa nei leak dei 'Pandora papers', che hanno rivelato le strategie di ricchezza ed elusione fiscale delle élite globali. Da allora ha pubblicato una nuova canzone di successo con il dj argentino Bizarrap, che è stata vista più di 666 milioni di volte su YouTube e ha vinto il premio come canzone dell'anno 2023 ai Latin Grammy Awards.

