«La dissoluzione di una famiglia è probabilmente una delle cose più dolorose che un essere umano possa sperimentare. Con questo album ho usato la mia creatività per esorcizzare il dolore».

Per Shakira è arrivato il momento di rimettere insieme i (suoi) pezzi. Mentre l'ex compagno Gerard Piqué, bandiera del Barcellona e oggi dirigente sportivo, si ritrova in questi giorni coinvolto in un'inchiesta su presunti episodi di corruzione legati a esponenti della Federcalcio spagnola, la popstar colombiana si riprende il trono di regina della musica latina, pubblicando oggi in tutto il mondo il suo nuovo album Las Mujeres Ya No Lloran.

Il disco è il primo pubblicato dalla 47enne voce di Hips Don't Lie dopo la chiacchieratissima fine della storia con Piqué (i due non si sono mai sposati), padre dei suoi due figli, Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015: l'ex difensore dei blaugrana, più giovane di lei di dieci anni, l'ha tradita con la modella 23enne Clara Chia Martì.

[…] Tra le sedici canzoni dell'album, tutte ispirate più o meno esplicitamente alla fine della storia, c'è anche l'ultima in assoluto dedicata a Piqué. Shakira, che domenica sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'ha intitolata semplicemente Última. Il brano è meno rabbioso di Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53, il singolo con l'argentino Bizarrap in cui Shakira si prendeva gioco di Piqué e della sua nuova fiamma cantando: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio». Nei versi di Última, la cantautrice torna a rivolgersi all'ex e gli dice: «Sicuramente col tempo te ne pentirai e un giorno vorrai bussare di nuovo alla mia porta». Difficile gli apra, però. Parlando dell'uomo, Shakira usa toni a dir poco sprezzanti: «È Voldemort, non va menzionato. Il disco era finito, ma avevo bisogno di far uscire questa canzone».

[…] Con Las Mujeres Ya No Lloran, lo dice il titolo stesso ("Le donne non piangono più"), Shakira ambisce ad essere una portavoce delle donne che rinascono dalle proprie ceneri, proprio come lei: «Per secoli la società ci ha messo in una posizione di vittime. Ai tempi dell'Inquisizione ci bruciarono sul rogo. Penso che le donne si stiano ribellando a quelle imposizioni: le lacrime devono trasformarsi in lacrime di trionfo».

Si autocita, riprendendo l'ululato della hit del 2009 She Wolf in Entre Paréntesis: «La metafora della lupa mi ha aiutata a ricostruirmi. Mi sono riconnessa alla donna primordiale dentro di me, che balla e canta per allontanare il dolore».

[…] Shakira - che lo scorso autunno ha patteggiato con la giustizia spagnola una multa di 7,5 milioni di euro nel processo per frode fiscale, ammettendo di aver frodato il tesoro spagnolo per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 - punta a sorpassare definitivamente la rivale Jennifer Lopez.

Se le vendite del nuovo album di JLo This is Me Now stanno un po' zoppicando (secondo Variety, la bibbia dello show biz d'oltreoceano, la popstar è stata costretta a cancellare diverse date del tour per via dei troppi biglietti invenduti), solo con i singoli che hanno anticipato il suo disco Shakira ha già totalizzato oltre 2,5 miliardi di stream su Spotify. Un'altra rivincita: «Ai tempi di Hip's Don't Lie e La Tortura dovevo convincere le radio americane a trasmettere le mie canzoni. C'erano pregiudizi. Oggi le persone decidono da sole cosa ascoltare, grazie alle piattaforme. Nella musica c'è più democrazia».

