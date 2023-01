SHARK ATTACK! – ORRORE IN MESSICO DOVE UN SUBACQUEO 50ENNE È STATO DECAPITATO DA UNO SQUALO BIANCO LUNGO CINQUE METRI E MEZZO: L’UOMO SI STA IMMERGENDO A CACCIA DI MOLLUSCHI QUANDO IL PESCIONE LO HA ATTACCATO STRAPPANDOGLI LA TESTA SOTTO GLI OCCHI DI UN PESCATORE – DA GIORNI ERA STATO L’ALLARME SULLA PRESENZA DEGLI SQUALI NELLA ZONA, MA LA CARENZA DI PESCE AVEVA SPINTO ALCUNI SUBACQUEI A SFIDARE IL PERICOLO E…

Un subacqueo cinquantenne è stato decapitato da un grande squalo bianco lungo, secondo i testimoni, oltre cinque metri e mezzo. La prima vittima di squali del 2023 si chiamava Manuel Lopez e si stava immergendo alla ricerca di molluschi al largo della spiaggia di San Jose nella baia di Tobari, sulla costa occidentale del Messico.

Il pescatore Josè Bernal ha raccontato al sito specializzato Tracking Sharks, dedicato al monitoraggio degli attacchi degli squali, che Lopez, cinquantenne, "si stava tuffando quando l'animale lo ha attaccato, strappandogli la testa e mordendo entrambe le spalle".

"I sommozzatori locali erano stati avvertiti della presenza di squali nell'area e la maggior parte non usciva da diversi giorni", ha spiegato Bernal.

La carenza di pesce ha però spinto alcuni subacquei a sfidare il pericolo: la presenza di squali costringe migliaia di pescatori a rimanere a terra e il governo offre uno stipendio di 7.200 pesos (circa 350 euro) all'anno per integrare il loro reddito. Tuttavia, questo importo spesso non è sufficiente quando non ci sono entrate dal prodotto ittico.

Alcuni biologi locali hanno consigliato ai subacquei di non indossare mute nere, poiché potrebbero essere scambiati per foche, e raccomandano anche di dipingere strisce bianche sulle tute per sembrare un serpente corallo velenoso. Ma non sempre queste tattiche funzionano a evitare le tragedie.

