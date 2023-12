SHARK ATTACK! – PARLA MATTEO MARIOTTI, IL 20ENNE PARMIGIANO ASSALITO DA UNO SQUALO IN AUSTRALIA E A CUI È STATA AMPUTATA UNA GAMBA: “ERO VICINO ALLA RVA, AVEVO PRESO UNA PICCOLA TELECAMERA PER RIPRENDERE I PESCI, E HO SENTITO UNA TERRIBILE FITTA A UN PIEDE” – IL PADRE: “MATTEO È STATO FREDDO E CORAGGIOSO, CON LE MANI HA APERTO LA BOCCA ALLO SQUALO PER TOGLIERE LA GAMBA. ORA SPERIAMO DI SALVARE IL GINOCCHIO” – VIDEO

1 – MATTEO, LO SQUALO E IL VIDEO CHOC «HO PERSO LA GAMBA MA SONO VIVO»

Estratto dell’articolo di Paolo Virtuani per il “Corriere della Sera”

[…] Da una stanza di ospedale a Brisbane, in Australia, Matteo Mariotti, al quale hanno amputato la gamba sinistra appena sotto il ginocchio, ringrazia gli amici e tutti coloro che gli hanno mandato un messaggio di incoraggiamento dall’altra parte del mondo.

[…] di coraggio e di sangue freddo Matteo ha dimostrato di possederne in quantità. «Erano le 16.30 di venerdì e avevo appena saputo che mio nonno Giovanni era morto. Avevo bisogno di rilassarmi e ho pensato di fare un bagno non lontano dalla riva. Ho preso una piccola telecamera per riprendere i pesci, ma dopo qualche passo ho sentito una terribile fitta a un piede», ha detto il ragazzo alla Gazzetta di Parma .

«Matteo si trovava sulla spiaggia 1770, una nota località del Queensland, in circa un metro d’acqua», racconta al Corriere Michele Mariotti, il padre del 20enne di Parma. «Non ha visto arrivare il pescecane, forse uno squalo tigre o uno squalo leuca, frequenti in quella zona, che lo ha aggredito da dietro per tre volte», racconta.

«In pochi secondi l’aveva già trascinato in acqua alta per divorarlo come fanno con le prede. Lo so perché ho fatto sub in varie parti del mondo e mi sono trovato in mezzo agli squali. Matteo è stato forte, freddo e coraggioso: con le mani ha aperto la bocca allo squalo per togliere la gamba».

Ma non solo. Sul social c’è anche un video che Matteo stesso ha girato dopo essersi liberato dalla morsa dello squalo. «Un video perché volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di poter sopravvivere a quel mostro», scrive in un altro post. Tra urla e richieste di aiuto al suo amico Tommaso Agosti, istruttore subacqueo, che è rimasto sulla spiaggia, nel video si vede l’acqua diventare rossa per la quantità di sangue che sgorgava dalle ferite provocate dallo squalo.

«Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Sono molto stanco e mi fa male la testa». Tommaso ha tirato Matteo a riva, gli ha stretto la gamba ferita per fermare l’emorragia, ha chiamato i soccorsi e, mentre arrivava l’elicottero per portarlo in ospedale dove è stato inviato subito in sala operatoria, si è caricato il ragazzo sulle spalle per raggiungere una zona più sicura.

[…] «Domani (oggi per chi legge, ndr ) parto per l’Australia per riabbracciare Matteo e stargli vicino. Sarà operato altre 2-3 volte, forse già venerdì. In Australia sono specializzati in questo tipo di interventi dopo attacchi di pescecani».

La spiaggia 1770 si trova vicina a un fiume. Le sue acque, specialmente dopo la pioggia, sono tra le più pericolose, avverte Abc News Australia. Nel tardo pomeriggio ci sono molti squali che si avvicinano per cibarsi dei pesci portati dal corso d’acqua. Matteo era partito per l’Australia il 17 novembre dello scorso anno: ha lavorato in un’azienda agricola di canna da zucchero e angurie per avere il permesso di soggiorno. […]

2 – MATTEO OPERATO IN AUSTRALIA DOPO L’ATTACCO DELLO SQUALO

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

C’è fiducia e speranza a casa Mariotti. Michele, il padre del ragazzo parmigiano di 20 anni attaccato da uno squalo, è in partenza da Bologna per l’Australia e raggiungere il figlio ricoverato nell’ospedale di Brisbane dopo il terribile episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì in una spiaggia nello stato del Queensland.

"Questa mattina Matteo era lucido e sveglio – spiega il papà Michele al telefono -. Avrà un altro piccolo intervento nei prossimi giorni. Speriamo sia possibile salvare il ginocchio sinistro. Ha ricevuto la visita del personale del Consolato italiano e anche loro hanno confermato di averlo trovato in buone condizioni” […]

Nel frattempo gli amici si mobilitano e lanciano una raccolta fondi che ha già ottenuto oltre venticinquemila euro. "Siamo gli amici di Matteo. Matteo è un ragazzo di 20 anni. Vive a Parma, ma un anno fa ha intrapreso un viaggio in Australia per studiare e lavorare. Venerdì 8 dicembre, in una spiaggia del Queensland, è stato attaccato tre volte ad una gamba da uno squalo. Le profonde ferite che ha subito hanno irrimediabilmente portato alla amputazione della sua gamba, sotto il ginocchio”. […]

