20 mag 2023 11:00

SHARK ATTACK! – PAURA PER UN PESCATORE IN KAYAK, ATTACCATO DA UNO SQUALO AL LARGO DI KUALOA, ALLE HAWAII: IL BESTIONE È USCITO DALL’ACQUA E HA AZZANNATO L’IMBARCAZIONE CHE, PER FORTUNA, NON SI È CAPOVOLTA – IL RACCONTO DEL MALCAPITATO: “HO SENTITO UN SUONO SIBILANTE COME QUELLO DI UNA BARCA CHE SI DIRIGEVA VERSO DI ME A MOTORE SPENTO E HO ALZATO LO SGUARDO: IN QUEL MOMENTO HO VISTO QUESTA GRANDE COSA CHE…” - VIDEO